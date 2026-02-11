Consultation en vue des élections présidentielles au Bénin: Paul Hounkpè reçoit Fred Houénou

Le secrétaire exécutif de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) et candidat à la présidentielle, Paul Hounkpè, a reçu ce mercredi 11 février 2026 Fred Houénou au siège national de son parti pour un échange sur les prochaines élections présidentielles prévues le 12 avril 2026.

Aucune déclaration publique n’a été faite à l’issue de cette rencontre. Selon des sources de Banouto, les discussions ont porté sur des questions liées au scrutin présidentiel, sans qu’aucune précision supplémentaire ne soit communiquée.

Ces consultations s’inscrivent dans un contexte où les états-majors politiques multiplient les rencontres stratégiques. Après avoir récemment accueilli Bertin Koovi, Paul Hounkpè a rencontré le président du Mouvement pour la République et la Citoyenneté (MRC), renforçant ainsi le dialogue avec les acteurs politiques en vue du scrutin.

