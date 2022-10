Consommation de bonbon: 05 raisons pour lesquelles vous devez la contrôler pour les enfants

Les enfants ont un amour particulier pour les bonbons. En effet, ils sont attirés par leurs couleurs et leur odeur. Cependant, leur surconsommation peut être nocive. Le fait d’être attentif à cela peut prévenir d’autres difficultés.

Les adultes et les enfants adorent savourer de délicieux bonbons à tout moment de la journée. On peut les trouver dans n’importe quel magasin ou au supermarché. Ils sont vraiment à des prix abordables et dans une multitude de variétés. Cependant, les bonbons sont des aliments sans valeur nutritive et ont aussi des inconvénients.

Les bonbons pourraient favoriser une hyperglycémie

Les bonbons en grande quantité vont provoquer des variations de sucre importantes dans le sang. Une hyperglycémie lors de l’ingestion des bonbons va conduire à la sécrétion d’insuline par l’organisme, prélude à une hypoglycémie. Dans les cas de consommation de bonbons très élevée, ce sucre peut conduire à du diabète de type.

Les bonbons favorisent la carie dentaire

Les bonbons contiennent du sucre, or les bactéries de notre bouche se nourrissent de sucre et produisent un acide. Cet acide attaque et fragilise les dents, favorisant les caries. Si le sucre que contient les bonbons n’est pas responsable directement des caries, il participe en revanche à leur apparition.

Les bonbons contiennent des additifs dangereux

Les bonbons contiennent des additifs pouvant se révéler dangereux pour la santé. Le dioxyde de titane, un pigment blanc incorporé sous forme de nanoparticules est classé « peut-être cancérigène pour l’homme » par le Centre international de recherches sur le cancer (CIRC). Goudron, aluminium et ammoniaque se trouveraient également dans certains bonbons. Par ailleurs, la majorité des colorants pétrochimiques sont suspectés de causer de l’hyperactivité chez l’enfant.

Les bonbons favorisent des troubles digestifs

La combinaison de sucre, de colorants et d’agents de conservation chimique, ajoutés à des graisses animales, peut causer des coliques, des vomissements ou de la diarrhée. En effet, ne faisant pas partie d’une alimentation saine, la consommation fréquente de bonbons peut entraîner des complications gastriques.

Les bonbons favorisent les risques d’étouffement

Enfin, les risques d’étouffement alimentaire par consommation d’un bonbon dur (risque de fausse route) sont les premières causes d’étouffement chez l’enfant. Ainsi, avant 5/6 ans, il est fortement déconseillé de lui donner des bonbons.