« Connasse, retourne chez toi … », la chanteuse Aya Nakamura huée et humiliée en France

La chanteuse franco malienne Aya Nakamura a été humiliée dans un aéroport en France alors qu’elle prenait un vol pour prendre part aux NJR Awards.

Aya Nakamura est-elle devenue indésirable en France après sa séparation avec son producteur Vladimir Boudnikoff ? Lors de son dernier voyage, la chanteuse a été victime de racisme dans un aéroport de France.

Lors de l’embarquement, en raison de son rang de personnalité publique, Aya Nakamura a pu entrer dans l’avion avant les autres passagers. Mais c’était sans compter sur la colère de la foule qui attendait à l’extérieure. La jeune maman a été huée , humiliée et traitée d’arrogante par ses détracteurs.

« Connasse, Retourne chez toi» ou bien encore « La honte », scandait les manifestants. Des propos jugés scandalisant et inacceptables par les passagers de son vol et les internautes. La jeune maman fait face à une telle humiliation en cette veille de son procès contre son mari, Vladimir Boudnikoff.

En effet, l’interprète de « Djadja » et son producteur et père de son enfant, Vladimir Boudnikoff seront jugés jeudi 24 novembre pour violences réciproques sur conjoint par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny. En cause : une soirée houleuse qui s’est déroulée en août dernier.

A l’époque, Aya a été arrêtée et placée en garde à vue. Lors de son audition, elle affirme avoir subi des violences de la part de son conjoint qui sera à son tour mis en garde à vue.