Congo – Côte d’Ivoire: plusieurs accords de coopération signés

La Côte d’Ivoire et la République du Congo ont renforcé leurs liens de coopération grâce à la signature de treize accords lors de la visite officielle du président congolais Denis Sassou Nguesso en Côte Ivoire. Les accords couvrent divers domaines tels que l’agriculture, la lutte contre la criminalité, la modernisation de la fonction publique et l’industrie maritime.

Lors de la visite officielle de 72 heures du président Denis Sassou Nguesso en Côte d’Ivoire, treize accords de coopération ont été signés entre la Côte d’Ivoire et la République du Congo. Ces accords englobent une variété de secteurs clés, tels que l’agriculture, la lutte contre la criminalité, la modernisation de la fonction publique, la coopération dans le domaine du transport et de l’industrie maritime, la promotion immobilière, le développement des petites et moyennes entreprises (PME), l’artisanat, l’élevage et la production animale, les loisirs, le pétrole, ainsi qu’un accord relatif à l’exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

Nécessité d’accroître les échanges économiques…

Le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé son admiration pour le rôle de médiateur du président Sassou Nguesso dans de nombreux conflits en Afrique centrale, ainsi que pour son engagement en faveur de la protection des ressources forestières du bassin du Congo.

Il a également souligné la nécessité d’accroître les échanges économiques entre les deux pays, soulignant que les échanges actuels ne reflétaient pas pleinement le potentiel économique et la volonté de les promouvoir. Il a encouragé les secteurs privés ivoirien et congolais à rechercher des opportunités d’investissement et à s’impliquer davantage dans le renforcement des relations bilatérales.

De son côté, le président Denis Sassou Nguesso a exprimé le souhait que son pays puisse bénéficier de l’expérience réussie de la Côte d’Ivoire en matière de développement agricole. Il a salué les réalisations économiques de la Côte d’Ivoire et a affirmé que son pays travaillerait en étroite collaboration avec Abidjan dans l’intérêt de l’Afrique.

La signature de ces treize accords de coopération entre la Côte d’Ivoire et la République du Congo témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations et de promouvoir le développement économique.