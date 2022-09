Congo: Collinet Makosso reconduit Premier ministre

En République du Congo, Collinet Makosso a été reconduit à son poste du Premier ministre par le président Dénis Sassou Nguesso.

Anatole Collinet Makosso qui occupe les fonctions du Premier ministre au Congo depuis 2021, a été reconduit à son poste, selon un communiqué de la présidence du Congo. Le chef d’Etat congolais « renouvelle sa confiance à monsieur Anatole Collinet Makosso et le confirme ce jour dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement », indique le communiqué.

Parallèlement, le président congolais a demandé à son Premier ministre « de faire dans un délai approprié des propositions susceptibles de concourir à une plus grande efficacité de l’équipe gouvernementale ». Lors des récentes élections législatives, le parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou Nguesso a remporté 111 sièges sur les 151 de l’Assemblée nationale du Congo.

Né en 1965, Anatole Collinet Makosso, est un écrivain et homme politique congolais. Il est Ministre de l’Enseignement primaire et secondaire dans le gouvernement du Congo-Brazzaville de 2016 à 2021. Il a été Ministre de la jeunesse et de l’instruction civique de 2011 à 2016. Il est Premier ministre depuis 2021.