Congo : Brazzaville revoit son budget 2026 à la hausse à 4,4 milliards $

Le gouvernement congolais a adopté un projet de loi de finances rectificative pour l’exercice 2026. Réuni en Conseil des ministres le mardi 30 juin à Oyo, sous la présidence de Denis Sassou-N’Guesso, l’exécutif a validé un collectif budgétaire qui revoit à la hausse les prévisions de recettes et de dépenses de l’État.

Dans ce nouveau projet, les dépenses budgétaires sont arrêtées à 2 561,069 milliards de francs CFA, contre 2 320,167 milliards dans la loi de finances initiale. Les recettes, elles, passent de 2 550,540 milliards à 2 778,016 milliards de francs CFA. Le gouvernement table ainsi sur un excédent budgétaire prévisionnel de 216,947 milliards de francs CFA, malgré l’augmentation des charges publiques.

Ce budget rectificatif intervient dans un contexte marqué par une amélioration des perspectives de recettes, notamment pétrolières. Les autorités congolaises justifient cette révision par la nécessité d’adapter les finances publiques aux nouvelles réalités économiques, de renforcer le financement des secteurs prioritaires et de préserver les grands équilibres macroéconomiques.

Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a présenté le projet aux membres du gouvernement. Selon l’exécutif, cette révision budgétaire est d’abord rendue nécessaire par le réaménagement de l’équipe gouvernementale intervenu après l’investiture du président Denis Sassou-N’Guesso en avril 2026.

La nomination d’un Premier ministre, la formation d’un nouveau gouvernement et la création ou la recomposition de certains départements ministériels ont entraîné un besoin d’ajustement des crédits ouverts par la loi de finances initiale. Le collectif budgétaire vise donc à adapter les enveloppes aux nouvelles priorités administratives et sectorielles.

Le gouvernement avait déjà pris, en mai 2026, un décret portant ouverture de crédits d’avance afin d’assurer la continuité du fonctionnement du service public. Le projet de loi de finances rectificative vient désormais donner un cadre budgétaire plus complet à ces ajustements.

Le pétrole au cœur des nouvelles prévisions

L’autre facteur déterminant de cette révision est l’évolution de la conjoncture internationale. Le gouvernement évoque un environnement marqué par de fortes tensions géopolitiques et par une hausse des cours mondiaux du pétrole.

Dans les nouvelles hypothèses retenues, le prix du brut congolais est révisé à 67 dollars le baril, contre 60,3 dollars dans la loi de finances initiale. La production pétrolière demeure estimée à 105 millions de barils. Le taux de change retenu est de 550 francs CFA pour un dollar américain.

Cette amélioration des perspectives pétrolières permet à Brazzaville de relever ses prévisions de recettes. Pour un pays dont les finances publiques restent fortement dépendantes des hydrocarbures, la variation du prix du baril continue d’avoir un impact direct sur l’équilibre budgétaire.

Le gouvernement projette également une croissance économique de 5,5 % en 2026, avec une inflation ramenée à 2,7 %, contre 3 % dans les prévisions initiales. Ces indicateurs servent de base à la nouvelle trajectoire budgétaire.

Des recettes en hausse, mais des dépenses également réévaluées

La révision ne concerne pas seulement les recettes. Les dépenses de l’État augmentent également. Elles passent à 2 561,069 milliards de francs CFA, soit une progression notable par rapport aux 2 320,167 milliards prévus initialement.

Cette hausse doit permettre de renforcer le financement des secteurs jugés prioritaires, tout en maintenant les investissements nécessaires au développement du pays. Le gouvernement affirme vouloir améliorer l’efficacité de la dépense publique, rationaliser les charges de fonctionnement et poursuivre les réformes de gouvernance économique.

Malgré l’augmentation des dépenses, l’exécutif prévoit un excédent budgétaire de 216,947 milliards de francs CFA. Cet excédent doit permettre de couvrir entièrement le déficit prévisionnel de trésorerie, estimé au même montant.

En matière de trésorerie et de financement, les ressources sont réévaluées à 1 595,360 milliards de francs CFA, contre 1 240,360 milliards dans le budget initial. Les charges de trésorerie progressent aussi, pour atteindre 1 812,307 milliards de francs CFA, contre 1 470,732 milliards auparavant.

Quatre priorités affichées par le gouvernement

Le projet de loi de finances rectificative maintient les grandes orientations déjà définies dans la loi de finances initiale. Le gouvernement met en avant quatre priorités principales.

La première porte sur la consolidation des recettes publiques. Brazzaville veut poursuivre la digitalisation des procédures, réduire les exonérations fiscales et optimiser les recettes issues des ressources naturelles, notamment le pétrole, la forêt et les mines.

La deuxième priorité concerne la rationalisation de la dépense publique. L’exécutif promet une gestion plus rigoureuse des dépenses de fonctionnement, dans un contexte où la maîtrise des charges reste un enjeu important pour la soutenabilité des finances publiques.

La troisième priorité est liée à la dette. Le gouvernement affirme vouloir poursuivre les efforts de réduction du niveau d’endettement, dans un pays où la question de la dette publique reste suivie de près par les partenaires financiers.

La quatrième orientation vise à renforcer la résilience de l’économie, notamment par le développement des secteurs hors pétrole et la reconstitution du fonds de stabilisation à la Banque des États de l’Afrique centrale.

Une économie encore dépendante des hydrocarbures

La révision du budget 2026 confirme le poids central du pétrole dans l’économie congolaise. La hausse attendue des recettes repose en grande partie sur l’amélioration du prix du brut. Cette situation donne de nouvelles marges à l’État, mais elle rappelle aussi la vulnérabilité du Congo aux fluctuations du marché international.

C’est pourquoi les autorités mettent en avant la nécessité de développer les secteurs non pétroliers. Le gouvernement veut faire du secteur hors pétrole un moteur de croissance plus solide dans les prochaines années. L’objectif est de réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures, tout en consolidant les recettes fiscales internes.

Le Cadre budgétaire à moyen terme 2027-2029 présenté lors du même Conseil des ministres va dans ce sens. Il prévoit une accélération progressive de la croissance, portée à la fois par le secteur pétrolier et par les activités hors pétrole.

Le Parlement désormais attendu

Après son adoption en Conseil des ministres, le projet de loi de finances rectificative doit être transmis au Parlement pour examen et adoption. Les débats parlementaires permettront d’évaluer les arbitrages proposés par le gouvernement, notamment sur la hausse des dépenses, l’utilisation des recettes supplémentaires et la gestion de l’excédent budgétaire annoncé.

Pour Brazzaville, l’enjeu est de transformer l’amélioration conjoncturelle des recettes en levier de stabilité budgétaire. Le gouvernement veut afficher une trajectoire de responsabilité financière, tout en donnant davantage de moyens aux priorités publiques.

Le collectif budgétaire 2026 apparaît donc comme un ajustement à la fois technique, économique et politique. Il accompagne la nouvelle configuration gouvernementale, tire parti de la remontée des recettes pétrolières et tente de maintenir un équilibre entre relance des dépenses, maîtrise de la dette et préservation des marges budgétaires.