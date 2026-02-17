Congo-Brazzaville : ouverture du dialogue politique en vue de la présidentielle dans le centre du pays

À quelques semaines du scrutin présidentiel prévu en mars en République du Congo, des représentants politiques issus tant de la majorité que de l’opposition se sont retrouvés à Djambala, localité située au centre du pays.

Un forum de quatre jours a été lancé lundi 16 février et doit se poursuivre jusqu’au 19 février. Les participants espèrent, à travers ces échanges, poser des conditions favorables afin que le vote se déroule sans heurts.

Les discussions réunissent des acteurs aux positions diverses qui tentent de surmonter les points de tension et d’établir des mesures pratiques pour sécuriser le processus électoral à l’approche de la date du scrutin.

Parmi les candidats attendus, le président Denis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans et chef de l’État depuis plus de quarante ans, figure à nouveau sur la ligne de départ pour cette élection.

Objectifs affichés du dialogue

Les organisateurs décrivent cet espace de concertation comme une opportunité de clarifier des modalités opérationnelles et de réduire les risques d’affrontements, en privilégiant les mécanismes de règlement pacifique des différends jusqu’à la tenue du vote.

Les travaux se déroulent sur plusieurs jours et visent, selon les intervenants, à produire des accords ou des engagements susceptibles d’apaiser le climat politique avant le rendez-vous électoral de mars.