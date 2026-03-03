Congo-Brazzaville : Le plus jeune candidat entame sa campagne présidentielle à l’intérieur du pays

Depuis le 28 février, les sept candidats en lice pour la présidentielle du 15 mars au Congo-Brazzaville mènent leur campagne à l’intérieur du pays. Parmi eux, le chef de l’État sortant, Denis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans et au pouvoir depuis plus de quarante ans, parcourt également les circonscriptions électorales.

Parallèlement, Melaine Destin Gavet Elengo — dit Destin Gavet —, le plus jeune postulant, qui fêtera ses 35 ans le 10 mars, multiplie les meetings dans le nord du pays. L’ingénieur de formation, spécialisé en géologie et en secteur pétrolier, a entamé sa tournée à Ouesso, proche de la frontière camerounaise, avant de poursuivre vers Makoua, Owando et Ewo.

À la tête du Mouvement républicain qu’il a fondé en 2017, Destin Gavet se présente comme un candidat d’opposition porteur d’un projet de transformation économique. Il affirme que son camp veut impulser un nouvel élan afin d’améliorer durablement le niveau de vie des Congolais et répondre aux fortes attentes de la population.

Sur le terrain, son discours insiste sur la restauration de la dignité sociale : accès régulier à l’eau et à l’électricité, création d’emplois, renforcement des services de santé, mise en place de systèmes de retraite et protection de l’environnement figurent parmi les priorités qu’il promet de traiter s’il est élu.

Améliorer concrètement les conditions de vie

Père de famille, il expose ces engagements comme des réponses aux besoins quotidiens des citoyens, faisant de l’amélioration des services publics et de la sécurité sociale le cœur de son programme. Depuis la création de son mouvement, il en assume la direction et se positionne clairement en alternative aux dirigeants actuels.

À quelques jours du scrutin, Destin Gavet apparaît comme l’un des trois nouveaux visages de cette élection, dont la campagne se déroule, pour l’instant, sans incidents notables. Ses déplacements dans le nord visent à élargir sa base de soutien et à porter ses propositions auprès d’un électorat souvent éloigné des centres administratifs.