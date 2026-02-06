Congo-Brazzaville : le parti du révérend pasteur Ntumi annonce qu’il ne se présentera pas à la présidentielle

Peu après que Denis Sassou-Nguesso a rendu publique sa candidature pour l’élection présidentielle prévue le 15 mars 2026, le camp du révérend pasteur Ntoumi a annoncé que ce dernier ne se présenterait pas au scrutin. L’annonce, formulée par le Conseil national des républicains (CNR), marque un retrait majeur du paysage politique en vue de la présidentielle.

Selon le CNR, les conditions nécessaires pour garantir un vote libre et transparent ne sont pas réunies, motif avancé pour expliquer l’absence du pasteur Ntumi. Le Conseil pointe notamment du doigt des épisodes de violences imputées aux forces de l’ordre survenus le mois dernier dans le département du Pool, qu’il qualifie de facteurs déterminants dans sa décision.

Le même mouvement insiste également sur la dimension pacificatrice du geste : renoncer à la course électorale aurait pour objectif d’éviter une escalade et de préserver la stabilité nationale, affirme le CNR. Frédéric Bintsamou, mieux connu sous le nom de pasteur Ntumi, est un ancien chef rebelle devenu une figure politique et religieuse dont l’influence reste importante dans certaines zones du pays.

