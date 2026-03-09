Congo-Brazzaville : Le bilan de Denis Sassou-Nguesso au cœur de la présidentielle

À Brazzaville, le pays se prépare à un rendez‑vous électoral majeur fixé au 15 mars 2026 : la présidentielle qui déterminera le chef de l’État pour les cinq prochaines années. Le scrutin intervient dans un contexte politique tendu, alors que le président sortant, Denis Sassou‑Nguesso, vise un nouveau mandat après avoir cumulé 41 années de pouvoir au total.

Depuis plusieurs mois, la campagne du camp présidentiel met en avant le bilan économique affiché par l’exécutif et promet de poursuivre la trajectoire engagée. Les partisans de Sassou‑Nguesso assurent que des bases solides ont été posées récemment pour renforcer la croissance et améliorer les infrastructures, et qu’un nouveau quinquennat permettra de consolider ces acquis.

De l’autre côté de l’échiquier politique, les concurrents réclament un changement de cap. Ils appellent à l’alternance et font valoir la nécessité d’un renouvellement des responsabilités publiques, dénonçant ce qu’ils décrivent comme une concentration prolongée du pouvoir et proposant des priorités différentes pour répondre aux attentes des citoyens.

À une semaine du vote — le 15 mars 2026 — les débats s’intensifient et la campagne entre dans une phase décisive. Observateurs et électeurs suivent de près l’évolution du rapport de forces, qui pourrait déterminer la direction du pays pour la prochaine période présidentielle.

Enjeux et lignes de fracture

Le choix du 15 mars apparaît comme un moment charnière : pour le camp présidentiel, il s’agit de valider une continuité politique et économique ; pour l’opposition, c’est l’occasion de proposer une alternative et de revitaliser les institutions. La question de la gouvernance, de la redistribution des richesses et de l’emploi reste au cœur des préoccupations exprimées par une partie importante de la population.

La longévité au pouvoir de Denis Sassou‑Nguesso est un facteur déterminant du climat électoral. Plusieurs générations ont connu son autorité, ce qui alimente à la fois des discours de stabilité et des appels au renouveau. Cette double lecture renforce la polarisation des opinions et complexifie la tâche de convaincre les électeurs indécis.

