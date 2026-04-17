Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso investi pour un cinquième mandat consécutif

Le président Denis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans et fort d’un cumul de 41 années passées aux commandes du pays, a été investi jeudi 16 avril pour un cinquième mandat consécutif. Sa victoire, obtenue lors du scrutin du 15 mars, lui avait valu 94,90 % des suffrages, selon les résultats officiels.

La cérémonie s’est déroulée au stade de Kintélé, en périphérie nord de Brazzaville, devant une foule immense et la délégation d’une dizaine de chefs d’État africains. Parmi les dirigeants présents figuraient notamment Paul Kagame et Félix Tshisekedi.

Installé sur une estrade dressée au centre de la pelouse, face aux membres de la Cour constitutionnelle, le chef de l’État a solennellement promis de faire respecter la Constitution et les lois du pays. Il s’est présenté comme le dirigeant de l’ensemble des Congolais, après le rejet par la Cour du recours déposé par l’opposant Dave Mafoula.

Interpellant tout particulièrement les jeunes, il les a exhortés à s’impliquer dans la vie nationale, à travailler avec modestie et à mieux connaître l’histoire et les réalités du pays, affirmant que le présent prépare l’avenir.

Moment protocolaire et symboles militaires

Le président a rappelé que son nouveau mandat s’inscrit dans la continuité d’un programme axé sur la poursuite de la marche vers le développement, appelant à la mobilisation autour de cet objectif. Sa prestation de serment a donné lieu à des marques de félicitations de la part des chefs d’État invités.

La journée s’est conclue sur une démonstration militaire : défilés, manœuvres et un saut de parachutistes ont ponctué l’investiture, offrant une image solennelle et spectaculaire de l’événement.