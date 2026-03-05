Congo-Brazzaville : Dave Mafoula se présente une deuxième fois à la présidentielle

Uphrem Dave Mafoula, qui dirige le parti d’opposition Les Souverainistes, remet son nom en lice pour la présidence de la République du Congo. Il s’agit de sa seconde candidature consécutive à la magistrature suprême du Congo-Brazzaville.

Uphrem Dave Mafoula, qui dirige le parti d’opposition Les Souverainistes, remet son nom en lice pour la présidence de la République du Congo. Il s’agit de sa seconde candidature consécutive à la magistrature suprême du Congo-Brazzaville.

Il se présente dans un contexte marqué par la candidature de l’actuel chef de l’État, Denis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans, qui vise un cinquième mandat après plus de quarante années cumulées passées aux commandes du pays.

Lors du précédent scrutin présidentiel en 2021, Mafoula avait obtenu un résultat marginal, recueillant moins d’un pour cent des suffrages. Pour cette nouvelle campagne, il affiche l’objectif d’améliorer nettement ce score.

Publicité

La dynamique politique nationale, façonnée par la longévité au pouvoir de Sassou-Nguesso, crée un environnement exigeant pour les forces d’opposition qui cherchent à élargir leur audience et à peser davantage dans le débat électoral.

Un pari pour accroître sa visibilité

En se représentant, le leader des Souverainistes mise sur une montée en visibilité et sur une meilleure mobilisation de ses partisans afin de transformer une performance jusque-là anecdotique en une présence significative dans le scrutin.

Cette nouvelle tentative devrait également tester la capacité de l’opposition à se structurer et à convaincre un électorat confronté à une concurrence dominée par un président très implanté depuis plusieurs décennies.