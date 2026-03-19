Congo-Brazzaville : accusations de manipulation lors de la présidentielle

La Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville est désormais saisie pour valider les résultats proclamés par les autorités après le scrutin présidentiel du 15 mars 2026. Les chiffres rendus publics donnent la victoire à Denis Sassou-Nguesso, mais leur confirmation formelle dépend désormais de l’instance judiciaire compétente.

Selon ces annonces officielles, le président en place aurait recueilli un score approchant les 95 % des suffrages exprimés, tandis que la participation serait supérieure à 84 %. Ces pourcentages, très élevés, suscitent toutefois des interrogations chez certains observateurs.

La plateforme de la société civile Capged, qui avait dépêché des observateurs dans plusieurs bureaux de vote, estime que ces résultats « ne reflètent pas la réalité ». Son porte-parole, Bertrand Menier Kounianga, a exposé les réserves de l’organisation lors d’une intervention médiatique.

Kounianga a été invité par la journaliste Charlotte Idrac pour détailler les éléments recueillis par Capged et expliquer pourquoi la plateforme conteste les chiffres proclamés par les autorités électorales.

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Contestations et images de Brazzaville

Dans les rues de la capitale, des scènes symboliques ont accompagné l’annonce des résultats : des quotidiens annonçant la réélection du chef de l’État circulaient, comme en témoigne une photographie prise à Brazzaville le 18 mars 2026. L’image, signée AFP et créditée à Daniel Beloumou Olomo, montre un passant brandissant un journal titrant la victoire du président sortant.

De son côté, la plateforme Capged affirme s’appuyer sur des constats de terrain transmis par ses observateurs pour étayer son jugement. Les détails de ces observations — anomalies signalées, irrégularités éventuelles ou divergences entre procès-verbaux locaux et chiffres centraux — ont été évoqués par le porte-parole sans que les autorités électorales n’aient, pour l’heure, apporté de réponse détaillée publique.

La procédure d’homologation par la Cour constitutionnelle sera désormais l’étape clé : elle devra soit entériner les résultats fournis par les instances en charge du scrutin, soit ouvrir la voie à des recours si des contestations formelles sont déposées devant elle.