Conflit israélo-palestinien: Karim Benzema veut attaquer en justice le ministre de l’intérieur français

Le clan Benzema n’a pas tardé à réagir aux propos du ministre de l’intérieur français, lequel accuse l’attaquant d’Al Ittihad d’être en liens avec une organisation terroriste. Et l’avocat du Ballon d’Or 2022 a fait savoir que son client songe à porter plainte contre Gérald Darmanin.

« Mr Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans (une organisation terroriste)« , avait déclaré Gérald Darmanin mardi sur CNews. Une sortie musclée du ministre français de l’intérieur qui intervient quelques jours après le message de soutient de l’attaquant d’Al Ittihad aux peuples palestiniens, en proie aux bombardements de l’armée israélienne dans sa croisade contre le Hamas à Gaza. Un conflit qui a déjà fait des milliers de morts.

Sauf que ces propos du membre du gouvernement français n’ont pas du tout plu au clan Benzema. Et c’est l’avocat du Ballon d’Or 2022 qui s’est chargé de le fait savoir. Dans les colonnes du journal ‘Le Parisien’, ce dernier a fait savoir que son client songe à porter plainte contre Gérald Darmanin, en plus de porter plainte pour diffamation contre Nadine Morano et Franck Tapiro.

« Ceci est faux ! Karim Benzema n’a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d’ailleurs choisi de vivre en Arabie (Saoudite) qui a décrété ladite organisation terroriste, ce que n’a jamais fait la France« , a réfuté l’avocat de Benzema dans des propos relayés par Besoccer.

« Nous réfléchissons à des poursuites à l’encontre de ce ministre en application, par exemple, de la loi sur la manipulation de l’information chère à notre gouvernement… et de la diffamation voire de l’injure publique, parce que ce lien inexistant avec les Frères musulmans qu’il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n’est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme », a-t-il ajouté.

Une plainte pourrait également être déposée contre la sénatrice Valérie Boyer qui a demandé plusieurs sanctions envers le Français, dont le retrait de son Ballon d’Or 2022.

« Si les propos du Ministre de l’Intérieur sont avérés, nous devons envisager des sanctions contre Karim Benzema. Une sanction d’abord symbolique, serait de lui retirer son Ballon d’Or. Enfin, nous devons demander la déchéance de nationalité. Nous ne pouvons accepter qu’un binational français, internationalement connu, puisse déshonorer et même trahir ainsi son pays« , a-t-elle déclaré dans un communiqué.