Conflit entre le Bénin et le Togo autour du village Tchaboua: Alassane Séidou clarifie et rassure

Le ministre de l’intérieur Séidou Alassane a apporté des clarifications sur la supposée incident frontalier qui aurait eu lieu entre le Bénin et le Togo autour du village Tchaboua situé dans la Commune de Bassila.

Il y a quelques jours, plusieurs parutions ont évoqué un incident frontalier entre le Bénin et le Togo autour du village Tchaboua dans la localité d’Akaradé, commune de Bassila une localité frontalière du Togo. Selon les publications, une délégation togolaise aurait fait irruption dans le village Tchaboua et aurait revendiqué l’appartenance de ce village comme étant un territoire de leur pays.

Informés de la situation, le Maire de Bassila, le Commissaire de police de l’arrondissement d’Aledjo et le Commandant de l’Unité Spéciale d’Akaradè sont descendus dans le village pour écouter les habitants sur les faits rapportés. Ils ont échangé avec le Directeur de l’Ecole primaire publique (EPP) Tchaboua qui leur a confirmé les faits. Selon ses dires, la délégation togolaise lui a clairement notifié que l’école est érigée sur leur territoire.

Mais à travers un communiqué de presse en date du 2 Mai 2023, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou apporte des clarifications et rassure les populations de la localité concernée. Dans ledit communiqué, l’autorité expose avec force détails les démarches menées par l’Etat béninois pour la réaffirmation de ses frontières avec ses voisins.

L’autorité ministérielle invite les uns et les autres à prendre de la hauteur et à éviter la divulgation d’informations susceptibles d’entraver la cohabitation pacifique entre les peuples frères.

Il invite les uns et les autres à se rapprocher au besoin auprès de l’agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABeGIEF) qui reste disponible à fournir les vraies informations sur le niveau d’avancement des travaux de délimitation de démarcation et de réaffirmation de la frontière entre la République du Bénin et ses voisins.

Communiqué de Alassane Séidou