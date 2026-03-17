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Conflit avec l’Iran : l’Union européenne privilégie la voie diplomatique

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a affirmé lundi 16 mars 2026 que l’Union européenne exclut, à ce stade, toute implication active dans des opérations militaires contre l’Iran. Cette position a été exprimée à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères tenue à Bruxelles, rapporte l’Anadolu Agency.

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Conflit avec l’Iran : l’Union européenne privilégie la voie diplomatique
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Selon la responsable européenne, aucun consensus ne se dégage parmi les États membres pour élargir l’engagement militaire du bloc dans la région. Elle a notamment évoqué la mission navale Opération Aspides, déployée en mer Rouge pour sécuriser le trafic maritime, dont une éventuelle extension jusqu’au détroit d’Ormuz, au-delà de Mascate, n’a suscité aucun soutien.

« Aucun État membre ne souhaite s’engager activement dans ce conflit, même si les inquiétudes quant à son évolution sont partagées », a-t-elle déclaré. Les ministres ont toutefois réaffirmé leur engagement en faveur de la liberté de navigation et leur volonté de renforcer les efforts diplomatiques afin de contenir les tensions régionales. « Ce conflit n’est pas celui de l’Europe, mais ses intérêts sont directement en jeu », a insisté Kaja Kallas, évoquant la nécessité de protéger les citoyens européens.

La cheffe de la diplomatie européenne a également rappelé que près de 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz transitent par le détroit d’Ormuz. Elle a mis en garde contre d’éventuelles perturbations des chaînes d’approvisionnement, notamment en engrais, avec des conséquences potentiellement graves pour plusieurs régions du monde, en particulier en Asie et en Afrique.

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