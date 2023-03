Conférence des Nations Unis sur les PMA: Mariam Talata espère des programmes plus ambitieux

La vice présidente du Bénin, Madame Mariam Chabi talata Zimé a représenté le Bénin à la cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA) qui a démarré le samedi 4 mars 2023 au Qatar. Le Bénin a profité de sa présence pour inviter les partenaires au développement à plus d’effort dans l’accompagnement du pays dans sa marche pour le développement.

La cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA) a démarré le samedi 4 mars 2023 au Qatar sous le thème; « Du potentiel à la prospérité« . Cette conférence a connu la participation du Bénin représenté par sa Vice-présidente, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima.

Profitant de cette tribune, la vice-présidente du Bénin a invité les partenaires au développement à continuer à soutenir le Bénin dans sa marche vers la croissance économique. « L’appui des partenaires est nécessaire pour un accès au marché financier stable et aux investissements structurants« , a fait savoir la représentante du Bénin.

Dans le même ordre d’idée, Madame Mariam Chabi Talata a réitéré aux partenaires de développement, les remerciements de la nation béninoise pour leur contribution dans la mobilisation de financements additionnels en vue de l’atteinte des Objectifs de développement durable à l’échéance 2030.

Selon la vice-présidente du Bénin, les pays les moins avancés doivent continuer de bénéficier de l’appui des partenaires en vue de la réalisation d’infrastructures de base dans la production, le transport, la communication, l’éducation, la santé, etc.

Mariam Chabi Talata a également fait savoir que le Bénin en ce qui le concerne a déjà entrepris au plan national toutes les actions nécessaires dans le sens de son développement et s’associe résolument à toutes les initiatives au niveau international afin de relever tous ces défis à partir de la mobilisation des investissements structurants pour la transformation de son économie. « Je garde l’espoir que nos échanges sur les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les défis actuels des PMA aboutiront à un nouveau programme plus ambitieux », a conclu la vice-présidente du Bénin.