Concours de l’AVPA à Paris : le café « Terroir » de Côte d’Ivoire remporte cinq prix

Le café « Terroir » de Côte d’Ivoire a remporté cinq prix le mardi 18 juillet 2023, après la proclamation des résultats de la 9ème édition du Concours International des Cafés Originaux Torréfiés organisé par l’Agence de Valorisation des Produits Agricoles (AVPA) basée à Paris, France.

Ce concours, réservé aux pays producteurs qui torréfient localement leur café vert, a été marqué cette année par la participation de la Côte d’Ivoire avec Café Terroir développé par le Conseil du café-cacao.

Ainsi, le Terroir Sanwi de la région d’Aboisso a remporté un Gourmet d’or, la plus haute distinction, Terroir Tonkpi de la région de Man et Terroir Bélier de la région de Yamoussoukro ont chacun remporté un Bronze Gourmet, et enfin Terroir Antelope de la région de Daloa et Terroir Nawa de la région de Soubré, chacun récompensé par un diplôme gastronomique.

En réponse à cette victoire, le Directeur Général Adjoint du Conseil Café-Cacao, KOFFI N’Goran a salué au nom de KONÉ le Directeur Général Brahim Yves, « l’excellent travail des producteurs de café de Côte d’Ivoire qui font de la qualité à travers leur café bien trié et bien séché », avant de révéler que le Conseil Café-Cacao a un ambitieux programme de relance de la filière café visant à soutenir les producteurs et transformateurs locaux.

Par ailleurs, le concept de Café Terroir s’est basé sur une étude de la qualité sensorielle (arôme, goût, acidité du café, etc.) réalisée dans plusieurs localités de Côte d’Ivoire. À l’issue de l’étude, sept types de terroirs de café ont été déterminés, qui sont nommés selon l’élément culturel ou géographique des zones dont ils sont issus.

Pour ce concours AVPA, qui a réuni près de 200 cafés de 25 pays, le Conseil du Café-Cacao a donc présenté ses sept cafés torréfiés selon un procédé homologué par le Coffee Quality Institut (CQI), dont cinq ont été primés.