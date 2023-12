Concert Roseline Layo: le Pasteur Wilfried Zahui distribue de l’argent, la toile sous le choc

- Publicité-

Lors du récent concert de Roseline Layo au Palais de la culture Bernard B Dadié, une scène a marqué les esprits. Le Révérend-pasteur Wilfried Zahui a surpris tout le monde en offrant de l’argent à la chanteuse lors de sa prestation. Cette action a suscité la surprise et le choc d’un internaute.

Le samedi 16 décembre, Roseline Layo a livré un concert captivant sur l’Esplanade du Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. La chanteuse du tube « Amour Kôyô-Kôyô » a réussi à remplir la salle, faisant salle comble.

Cependant, parmi les personnalités présentes ce soir-là, un geste a beaucoup fait parler de lui. Il s’agit du Révérend-pasteur Wilfried Zahui, dont l’action n’est pas passée inaperçue. En effet, durant le concert, le guide religieux a décidé de distribuer des billets de banque aux artistes, communément appelés « travaillement » en Côte d’Ivoire.

Wilfried Zahui, un Révérend-pasteur controversé ?

Ce qui a choqué les internautes, ce n’est pas tant le geste en lui-même, mais plutôt la position éminente de Wilfried Zahui en tant que guide religieux. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux.

Cenateur Pantcho, une personnalité connue du showbiz ivoirien, a partagé son point de vue sur cette affaire. Selon lui, ce geste est inapproprié de la part d’un homme de foi, et cela ternit sa réputation ainsi que celle de l’église qu’il représente.

« L’argent des pauvres fidèles je suis sûr et convaincu que dans son église des personnes ont besoin du minimum pour entreprendre une petite activité, je suis sûr que des pauvres femmes on vendu au marché et ont pris pour aller faire quête, j’en suis sûr et certains, je suis sur que des fidèles ne mangent pas deux fois par jour mais ils se débrouillent pour aller faire plaisir à Dieu afin qu’il est pitié d’eux, toi tu prends l’argent pour aller faire travaillement avec leur argent pasta ce n’est pas joli à voir’’, a-t-il cmmenté.

Cette controverse soulève une nouvelle fois le débat sur la frontière entre la religion et le monde du divertissement. Les actions des personnalités religieuses doivent-elles être régies par les mêmes règles que celles des stars de la musique ?

Pour certains intenautes, le pasteur Wilfried Zahui, en tant que Révérend-pasteur, a certainement des fidèles qui le suivent et qui s’attendent à ce qu’il incarne des valeurs de moralité et de générosité. A ce titre, d’autres soutiennent que distribuer de l’argent lors d’un concert peut être perçu comme un geste contradictoire avec ces valeurs.

Toutefois, il est essentiel de rappeler que chaque individu est libre de sa propre interprétation et de ses croyances même si les actions de certaines personnalités peuvent avoir un impact sur la société dans son ensemble.