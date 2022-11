Concert 25 ans de carrière de Soum Bill: Molare apporte son soutien à l’artiste, « Je t’offre 2 WC mobiles »

Le récent ras-le-bol crié par le chanteur zouglou Soum Bill qui prépare actuellement le concert marquant les 25 ans de sa carrière, n’est pas tombé dans des oreilles de sourd. Touché par les propos de son compère, Molare le boss du coupé-décalé a décidé de lui apporter son soutien.

Soum Bill n’est pas du tout content du traitement infligé aux artistes locaux. Le chanteur zouglou l’a ouvertement fait savoir lors de la conférence de presse tenue récemment dans le cadre de son concert au palais de la culture de Treichville.

« Mon concert est fait sur fonds propres… après 30 ans de métier, on se dit qu’on représente ne serait-ce qu’un minimum aux yeux de certaines institutions qui notamment peuvent nous accompagner quand on leur soumet des projets mais ce n’est pas toujours évident », s’est indigné le chanteur.

« Je suis outré, je vis dans un pays où on essaie de plébisciter les choses qui n’ont pas toujours leur sens, quand il s’agit de soutenir les choses qui ont un symbole, il n’y a jamais personne, on a l’impression qu’on veut nous maintenir dans quelque chose pour nous empêcher de penser en fait« , avait ajouté le chanteur.

Très vite, l’artiste chanteur compositeur et chef d’entreprise Molare est monté au créneau pour répondre à son compère. Dans un post sur ses réseaux sociaux, le boss du coupé-décalé a encouragé l’artiste zouglou avant de lui faire la promesse d’un cetain nombre d’équipements nécessaires pour l’évènement.

« A Mon cher frère Billy, Soum Bill l’ Officiel, J’ai entendu ton ras le bol. Avant toi je produis le 13 novembre les 50 ans de carrière de Bailly Spinto Légende Vivante. Zéro sponsors, mais je reste focus et concentré. Je te comprend j’organise beaucoup d’évents sans sponsors . Mais je crois en nos efforts collectifs si nous nous aidons, les choses vont changer« , a-t-il écrit.

En guise de soutien, Molare a décidé par la suite de soutenir l’artiste zouglou avec les matériels de son entreprise Mgroup. « Pour ce fait, je t’offre via MGROUP, toutes les barrières qu’il te faut pour la sécurisation de ton concert, ta loge climatisée une tente de 25 m2 avec tous les équipements : Clim , plancher , et le salon. 2 wc mobiles, 25 talkie walkies pour toi et ton équipe et je vais contacter un partenaire pour avoir 10 panneaux publicitaires de plus« , a promis Molare.