Communes d’Adjarra et d’Avrankou: les nouveaux CA et présidents de commissions dévoilés

Dans les communes d’Adjarra et d’Avrankou, les nouveaux chefs d’arrondissement (CA) ainsi que les présidents des commissions permanentes sont désormais connus.

Cette étape intervient après l’installation des nouveaux conseils communaux, marquant ainsi la mise en place progressive de l’architecture de gouvernance locale.



Les conseillers communaux se sont réunis afin de procéder à la désignation des responsables appelés à conduire les arrondissements et à animer les différentes commissions permanentes au sein des conseils communaux. Ces commissions constituent des organes techniques chargés d’examiner les dossiers sectoriels avant leur adoption en session du conseil.

Dans chacune des deux communes, la désignation des chefs d’arrondissement permet de compléter l’équipe politique locale autour du maire et de ses adjoints. Les présidents et rapporteurs des commissions permanentes ont également été choisis pour assurer le suivi des questions relatives notamment aux finances, aux infrastructures, aux affaires sociales, à l’éducation ou encore au développement local.

Le s CA de la commune d’Avrankou installés sont les suivants :

Atchoukpa : Vincent Boco,

Avrankou (arrondissement central) : Théophile Zounon,

Djomon : Alexis Adjibodé,

Gbozounmè : Armel Ahouandjinou,

Kouti : Fidèle Zossou,

Ouanho : Léonard Kpoton,

Sado : Séraphin Dossou

Présidents des commissions permanentes – Avrankou

Commission des affaires économiques et financières : Alexis Adjibodé

Commission des affaires domaniales et environnementales : Armel Ahouandjinou

Commission des affaires sociales et culturelles : Fidèle Zossou

Commission des infrastructures, équipements et transports : Léonard Kpoton

Commission de l’éducation, de la santé, de la jeunesse et des sports : Séraphin Dossou

Commission de la sécurité et de la paix : Théophile Zounon

