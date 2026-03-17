Commune de Lalo: à peine installée, la maire Pélagie Gowui objet de contestation

La crise au sein du conseil communal de Lalo se poursuit. Les douze conseillers du Bloc Républicain (BR) disent ne pas reconnaître Pélagie Gowui comme nouvelle maire de la commune, quelques heures seulement après son installation officielle.

Âgée de 29 ans et militante de l’Union Progressiste Le Renouveau (UP-R), Pélagie Gowui a été installée lundi 16 mars par le préfet du Couffo, Christophe Mégbédji. Elle succède à Georges Ekpè, membre du Bloc Républicain, initialement installé le 14 février avant d’être remplacé à la suite d’une décision de la Cour suprême ayant fait basculer la majorité communale en faveur de l’UP-R.

Les conseillers BR, absents lors de la cérémonie d’installation, ont aussitôt réagi à travers un communiqué publié à l’issue de la session communale. Ils y évoquent une « prétendue installation » et estiment que la cérémonie ne saurait avoir de valeur légale.

Selon le parti du Cheval cabré, la procédure serait entachée d’irrégularités. Sur les vingt-cinq conseillers que compte la commune, seuls les élus de l’UP-R, à l’exception de William Fangbédji, étaient présents. Le Bloc Républicain soutient ainsi que le quorum requis par les textes en vigueur n’a pas été atteint.

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Le parti affirme prendre l’opinion publique à témoin et réaffirme son attachement au respect des règles démocratiques et des procédures administratives encadrant la gestion des collectivités locales.

Il dénonce également ce qu’il qualifie de manœuvres de désinformation, qu’il juge en contradiction avec les principes de légalité défendus par la gouvernance du président Patrice Talon.