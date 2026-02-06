Communales 2026: l’UPR précise les règles de répartition des postes de maires et d’adjoints

À l’approche de l’installation des nouveaux conseils communaux issus du scrutin du 11 janvier 2026, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) a fixé les orientations qui guideront la désignation des maires, des adjoints au maire et des présidents de commissions dans les communes où elle est majoritaire.



Dans une directive datée du 4 février 2026, la Haute Direction Politique (HDP) du parti établit un cadre de gouvernance collégiale à mettre en œuvre en partenariat avec son allié au sein de la mouvance présidentielle, le Bloc Républicain (BR).



Selon ces indications, dans les communes où l’UPR dispose de la majorité des conseillers, le parti est chargé de proposer : le maire, le premier adjoint au maire et, si le cas se présente, le troisième adjoint au maire ainsi que trois des quatre présidents de commissions du conseil communal.



Le Bloc Républicain, en tant que force minoritaire dans ces conseils, se voit attribuer le deuxième adjoint au maire et un président de commission, dans le cadre des accords de gouvernance définis entre les deux formations.



Pour ce qui est des chefs d’arrondissement, la directive précise que le parti majoritaire dans chaque arrondissement est celui qui doit proposer le candidat pour ce poste, tout en laissant la possibilité de dispositions particulières par convention avec l’autre formation, dans certaines communes spécifiques.



L’UPR insiste également sur la méthode de désignation : les propositions doivent être collégiales, inclusives et consensuelles, et exclure toute initiative isolée ou émanant d’un groupe restreint au sein des sections communales du parti.



Chaque section communale est appelée à transmettre une liste de trois candidats pour le poste de maire à la Haute Direction Politique, qui se réserve le droit d’intervenir en cas d’absence de consensus préalable.



Ce cadre politique se met en place dans la perspective de l’installation officielle des conseils communaux et de leurs exécutifs pour la mandature 2026-2033, prévue dans les jours à venir.