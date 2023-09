Commandes publiques: le Bénin dispose d’un nouveau répertoire des prix de référence

- Publicité-

La République du Bénin dispose d’une nouvelle version du Répertoire des Prix de Référence. Le document a été présenté vendredi 8 septembre 2023.

Le ministère chargé des finances à travers la Direction Nationale du Contrôle Financier a élaboré une nouvelle version du Répertoire des Prix de Référence (RPR).

Instauré depuis 2007 pour répondre au besoin d’encadrement des prix des commandes publiques en Ré publique du Bénin, le Répertoire des Prix de Référence à l’usage de l’administration publique est un outil technique d’aide à la décision, d’évaluation financière, un instrument de maîtrise des prévisions budgétaires et de leur fiabilité dans le domaine des commandes publiques.

La nouvelle version de ce document qui est la 17 ème version est disponible depuis ce vendredi et fait partie des bases de données sur lesquelles s’appuie le Système de Costing du Réferentiel (SYCOREF), un applicatif permettant d’évaluer financièrement les besoins des gestionnaires de crédits dans les ministères et institutions de l’Etat.

Il s’agit d’un document élaboré par une équipe pluridisciplinaire composée de personnes ressources et des cadres d’autres départements ministériels et agences spécialisées dont le Millennium Challenge Account Bénin II (MCA-Bénin II), l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN), l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) avec l’appui technique de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

