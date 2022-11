Colorado: une fusillade dans une boîte de nuit LGBT fait au moins 5 morts et 18 blessés

Au moins 5 personnes sont décédées et 18 autres blessées suite à une fusillade survenue dans une discothèque LGBT du Colorado ce samedi 19 novembre.

Une nouvelle fusillade fait encore des victimes aux Etats-Unis. Dans la nuit de ce samedi 19 au dimanche 20 novembre 2022, « un jeune homme de 22 ans est rentré dans une boîte de nuit LGBT à Colorado Springs aux Etats-Unis, et a immédiatement commencé à tirer« , nous rapportent les médias locaux.

Selon la porte-parole de la police, Pamela Castro qui a confirmé l’information, le bilan provisoire de la fusillade fait état de 5 morts et 18 autres blessées. « Les victimes ont été conduites dans plusieurs hôpitaux de l’Etat du Colorado. Des policiers sont intervenus à la suite d’un appel vers 23 h 57 locale (6 h 57 à Paris) faisant état d’une fusillade en cours dans ce club local, nommé le Club Q« , a déclaré la porte-parole aux médias.

La même source ajoute que le présumé auteur des tirs a été arrêté et hospitalisé. «Deux personnes au moins dans la boîte l’ont affronté et se sont battues avec lui. Elles sont parvenues à stopper le suspect de continuer à tuer. Le tireur de 22 ans était porteur de deux armes. Nous travaillons toujours à l’identification des armes à feu et de leur propriétaire, mais je peux confirmer que le suspect a utilisé un fusil», a déclaré le chef adjoint de la police locale, Adrian Vasquez lors d’une conférence de presse.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un lieu de rencontre LGBTQ + a été attaqué aux Etats-Unis. En 2016, une fusillade dans un club d’Orlando en Floride avait fait au moins 50 morts y compris le tueur.