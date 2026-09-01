Colonies en Cisjordanie : Israël menace le Royaume-Uni de représailles en cas de sanctions

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a averti mardi 1er septembre que l’État d’Israël répliquerait à toute sanction que le Royaume-Uni viendrait à lui imposer, dans un climat de tensions diplomatiques croissantes entre Jérusalem et Londres au sujet de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée.

« Si le Royaume-Uni agit contre l’État d’Israël, alors l’État d’Israël agira contre le Royaume-Uni », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne lors d’un entretien en hébreu accordé au site d’information Ynet. « Nous en avons les moyens », a-t-il ajouté, qualifiant d’éventuelles mesures britanniques de « politiquement motivées ». M. Saar n’a pas précisé la nature des représailles qu’Israël pourrait engager.

Cette mise en garde intervient le même jour où le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Ed Miliband, a annoncé que Londres présenterait, dans les prochaines semaines, un train de mesures qu’il a qualifié de « global » visant les colonies israéliennes en Cisjordanie. Le chef de la diplomatie britannique a cité en particulier le projet de colonisation dit « E1 », qui prévoit selon lui la construction de plus de 1 200 logements et que le Royaume-Uni considère comme franchissant une « ligne rouge » menaçant la viabilité d’un futur État palestinien.

« Ce gouvernement ne se résignera pas à la destruction de la solution à deux États », a affirmé M. Miliband, selon des propos rapportés par plusieurs médias internationaux. Parmi les mesures à l’étude figureraient un réexamen des relations économiques avec les colonies ainsi qu’une interdiction faite aux entreprises britanniques de financer, construire ou faire la publicité de nouvelles implantations.

Un contentieux qui s’inscrit dans la durée

Les tensions entre Londres et Jérusalem sur ce dossier ne sont pas nouvelles : le Royaume-Uni avait déjà sanctionné, en juin 2026, six entités et une personne physique accusées d’être impliquées dans des violences commises par des colons en Cisjordanie. Selon les autorités palestiniennes, citées par plusieurs médias internationaux, les attaques attribuées à des colons extrémistes se seraient multipliées cette année, avec notamment une treizaine de profanations de mosquées recensées. Ces éléments n’ont pas pu être vérifiés de façon indépendante par Bénin Web TV.

Plus de 500 000 Israéliens vivent aujourd’hui dans des colonies de Cisjordanie occupée, aux côtés d’environ trois millions de Palestiniens, selon les estimations généralement citées par la presse internationale. La Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967 ; la majorité de la communauté internationale considère les colonies israéliennes qui y sont implantées comme illégales au regard du droit international, une position que le gouvernement israélien rejette.

Washington dit suivre le dossier

Selon le média Al-Monitor, l’administration américaine du président Donald Trump suivrait « de près » les projets britanniques visant à restreindre les échanges commerciaux avec les colonies, sans que sa position officielle n’ait été rendue publique à ce stade. Ni Downing Street ni le gouvernement israélien n’ont, pour l’heure, détaillé le calendrier précis des mesures britanniques annoncées ni la forme que pourrait prendre une éventuelle riposte israélienne.