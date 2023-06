Colombie : les quatre enfants perdus dans la jungle depuis 40 jours retrouvés vivants

- Publicité-

Âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et 1 an, ils ont été retrouvés à 5 km du crash du site de leur avion. Les enfants erraient seuls dans la jungle amazonienne depuis le crash le 1er mai d’un avion à bord duquel ils voyageaient avec leur mère.

C’est l’aboutissement de quarante jours d’angoisse. Quatre enfants ont finalement été retrouvés vivants dans la jungle amazonienne de Colombie après quasiment un mois et demi dans des conditions hostiles.

Les enfants « étaient seuls, ils ont réussi par eux-mêmes. C’est un exemple de survie totale qui restera dans l’histoire. Ces enfants sont donc aujourd’hui les enfants de la paix et les enfants de la Colombie » », s’est réjoui le président Gustavo Petro, louant « la coordination efficace entre les militaires et les indigènes » lors des recherches. Lesly (13 ans), Soleiny (9), Tien Noriel (4) et Cristin (1) ont été extraits de la jungle, hélitreuillés et transportés par hélicoptère vers la ville de San Jose del Guaviare puis acheminés ce samedi par avion médicalisé à Bogota, la capitale. À leur arrivée, ils ont été évacués en civière et embarqués à bord de plusieurs ambulances.

Jaguars, pumas, serpents et accès à l’eau potable

Originaires du groupe indigène Uitoto, les enfants ont erré seuls dans la jungle depuis le crash, le 1er mai, du petit avion Cessna 206 à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés et leurs corps ont été retrouvés par l’armée sur le site de l’accident. Selon l’armée, les sauveteurs ont retrouvé la fratrie à environ 5 km à l’ouest du site de l’accident. C’est la nature « guerrière » de Lesly, l’aînée de la fratrie, qui leur a permis de survivre, a jugé une de leurs grands-mères. « Elle s’occupait habituellement toujours de ses frères et sœurs lorsque leur mère travaillait. Elle leur donnait à manger de la farine, du pain de manioc, des fruits de la brousse ».

Plus de 100 soldats accompagnés de chiens renifleurs et de dizaines d’indigènes ont cherché les enfants. Les secouristes ont parcouru près de 2 656 km. Les chances de survie étaient faibles dans un environnement où rôdent jaguars, pumas, serpents et autres prédateurs. Les insectes de toutes sortes y sont particulièrement voraces. Se pose également la question de l’accès vital à l’eau potable.