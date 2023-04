Colombie: le président Gustavo Petro remanie son gouvernement, 07 ministres nommés

- Publicité-

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé mercredi la nomination de sept nouveaux ministres pour son gouvernement de coalition. Cette décision intervient après avoir exigé la démission de l’ensemble de son gouvernement pour consolider son programme politique.

Le nouveau cabinet a pour mission de consolider les politiques en place et d’œuvrer à la réalisation des projets de développement économique et social pour le pays. Le président Petro a également exprimé sa volonté de renforcer la lutte contre la corruption, ainsi que la mise en place de politiques visant à améliorer la situation des populations les plus vulnérables.

En nommant de nouveaux ministres, le président colombien Gustavo Petro montre sa détermination à mener à bien son programme politique et à répondre aux attentes de la population colombienne. Ce remaniement ministériel permettra-t-il de renforcer l’efficacité du gouvernement et de répondre aux enjeux socio-économiques du pays ? L’avenir nous le dira.