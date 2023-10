Colombie : l’ambassadeur d’Israël Gali Dagan sommé de quitter le pays

- Publicité-

Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leyva, a lancé une invitation peu commune à l’ambassadeur d’Israël, Gali Dagan, l’exhortant à « s’excuser et partir » du pays à la suite de désaccords sur les commentaires du président colombien, Gustavo Petro, concernant le conflit entre Israël et le Hamas.

Les relations diplomatiques entre la Colombie et Israël ont pris une tournure inattendue alors que le ministre des Affaires étrangères colombien, Alvaro Leyva, a exprimé son mécontentement face aux commentaires de l’ambassadeur d’Israël, Gali Dagan. Les tensions ont émergé après que le président colombien, Gustavo Petro, a comparé les représailles d’Israël contre Gaza, en réponse aux attaques du Hamas, à la persécution des juifs par les nazis.

Les propos du président Petro ont déclenché des réactions de la diplomatie israélienne, avec l’ambassadeur Dagan qualifiant ces déclarations de « grossièreté insensée. » Cette déclaration acerbe a suscité une réponse tout aussi tranchante de la part du ministre colombien des Affaires étrangères, qui a invité l’ambassadeur israélien à s’excuser et à quitter le pays.

Cette escalade verbale entre les deux pays a surpris de nombreux observateurs, car les relations entre la Colombie et Israël ont historiquement été solides. Cependant, les commentaires sensibles de Petro ont suscité des tensions internationales, mettant en évidence la délicatesse des discussions entourant le conflit israélo-palestinien.

La situation reste tendue entre la Colombie et Israël, et l’issue de cette dispute diplomatique demeure incertaine. Cela souligne une fois de plus la sensibilité du conflit israélo-palestinien et la manière dont il peut avoir un impact sur les relations internationales, même entre des partenaires historiques.