Coco Emilia : son ex-mari, Francis Mvemba, accueilli en triomphe en Côte d’Ivoire (vidéo)

Hier, mercredi 21 septembre 2022, Francis Mvemba, l’ex-mari de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, a été vu à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. L’homme d’affaires congolais, à en croire des sources concordantes, a été accueilli en triomphe, comme s’il venait d’atterrir sur le sol de sa RDC natale.

L’homme d’affaires congolais, Francis Mvemba, est, actuellement, du côté de la Côte d’Ivoire. L’ex-mari de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, séjourne en terre abidjanaise, depuis hier, mercredi 21 septembre 2022. À sa descente d’avion, comme le rapporte plusieurs sources, monsieur Mvemba a été accueilli en triomphe par une foule immense, visiblement, acquise à sa cause.

« La Côte d’Ivoire te dit, merci »

Selon les informations, Mvemba a eu droit à des termes élogieux, comme si l’homme d’affaires congolais venait d’arriver dans sa RDC natale. Alors qu’il essayait de se frayer un chemin, au sein de cette foule compacte, venue l’accueillir, un groupe de jeunes gens lui lançait, entre autres, les mots suivants : « Vénéré Maître Akwaba, sa Majesté, notre Diamentaire 5 étoiles, la Côte d’Ivoire te dit, merci ».

Cet événement n’a pas tardé à enflammer les réseaux sociaux. Dès lors, certaines langues ont commencé par lier cet enthousiasme, dont a bénéficié Mvemba, à sa rupture avec Coco Emilia. Quand on sait qu’actuellement, le torchon brûle entre Ivoiriens et Camerounais, notamment, par rapport à la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), et à l’affaire « Eunice Zunon-Ténor », il est clair que les Ivoiriens feraient tout, pour encenser toute personne, qui aurait maille à partir avec un Camerounais.

Toutefois, parce que l’homme d’affaires a été vu, en compagnie du patron du Groupe Life, Fabrice Sawegnon, il se susurre que l’ex-mari de l’influenceuse camerounaise fera, dans les heures ou les jours à venir, un passage sur le plateau de Life Tv. La question que l’opinion publique se pose, à cet effet, c’est de savoir sur quelle émission Francis Mvemba va passer.

Faut-il le rappeler, il y a quelques mois, Francis Mvemba bénéficiait du soutien indéfectible du groupe, dénommé « Le Syndicat Des Hommes » et créé par le rappeur ivoirien, Suspect 95. Selon les membres du mouvement de l’artiste, Francis Mvemba serait l’exemple parfait à suivre, en cette période, où, soutiennent-ils, les femmes font, davantage, preuve de matérialisme, en termes de choix de relation amoureuse.