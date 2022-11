Coco Emilia: mariage de Yousra Hayat, prétendue tchiza de son mari, Francis Mvemba (photo)

Yousra Hayat, considérée comme la rivale de Coco Emilia s’est mariée le samedi 12 novembre 2022. Les clichés annonçant ce mariage ont été publiés par la marocaine elle-même sur son compte Instagram.

L‘influenceuse marocaine Yousra Hayat a été longtemps traitée de « Tchiza » (maitresse ndlr) de l’homme d’affaire congolais Francis Mvemba alors que ce dernier était en couple de Coco Emilia. En pleine procédure de divorce du couple Mvemba, Yousra Hayat a annoncé s’être mariée avec l’amour de sa vie.

La jeune marocaine s’est affichée sur son compte Instagram dans une robe de mariée et un anneau qu’elle a bien mis en évidence. Et comme à l’intelligent, peu de mots, il ne fallait pas plus pour que les internautes lui souhaitent un bon ménage.

Il y a quelques mois, des photos de Yousra Hayat et Francis Mvemba ont déclenché la polémique selon laquelle le diamantaire trompait l’influenceuse camerounaise Coco Emilia. Mais de son côté, Francis Mvemba s’inscrit en faux et explique l’avoir rencontré une seule fois à l’aéroport lors d’un voyage.

Une situation qui fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles Coco Emilia dite Biscuit de mère a décidé de mettre fin à son mariage avec l’ancien candidat aux élections présidentielle de la RDC. Pour l’instant, la marocaine Yousra Hayat n’a pas dévoilé le visage de son époux.