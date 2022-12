Coco Emilia: Francis Mvemba regrette leur séparation et donne des conseils aux hommes

L’homme d’affaires congolais Francis Mvemba regrette fortement sa séparation avec l’influenceuse camerounaise Coco Emilia.

Si le mariage était à refaire, Francis Mvemba ne ferait plus certaines erreurs. Aujourd’hui, en pleine procédure de divorce avec Coco Emilia, l’homme d’affaires congolais reconnait qu’un homme peut conquérir une femme sans avoir de l’argent. « Mais vous devez savoir que j’ai été tellement amoureux et je le suis encore, que je n’ai pas pu lui dire la vérité dès le départ. Tout ça parce que j’avais peur de la perdre, je l’ai nourri d’espoir, espérant que ma situation changerait, mais elle ne s’est qu’empirée et elle l’a découverte par la suite », a confié Francis Mvemba.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France

Pour lui, les hommes aiment avoir le pouvoir financier sur la femme pour pouvoir la bloquer. « Quand il est fâché, il bloque; quand il est content, il libère. Après, quand il rencontre une femme qui n’est pas impressionnée par l’argent, ça devient compliqué car il faut faire abstraction de l’argent et rentrer dans la relation homme-femme, c’est-à-dire la façon de lui parler, comment il réfléchit car vu qu’il ne peut plus l’acheter, il doit la gagner », a-t-il conseillé aux hommes.

Mais Francis Mvemba semble avoir pris du temps pour reconnaître ses erreurs puisque Coco Emilia ne veut plus regarder en arrière et garde un souvenir très amère e cette relation. « Il y a beaucoup de pauvres types, des hommes qui pensent qu’il faut sortir avec les femmes gratuitement. J’ai un message pour vous, si tu n’as pas un Jet privé, ce n’est pas la peine de m’écrire. Parce qu’à un moment, il faut changer sa vie. Nous ne sommes plus à l’époque d’Ahidjo. Si tu n’as pas d’argent, ne cherche pas les femmes. Moi c’est les Jet privés, si tu n’as pas ça, laisse”, avait -t-elle publié sur snapchat.