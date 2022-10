Clinton Bellerye: « Je suis le seul artiste ivoirien qui a beaucoup d’argent à la banque »

Actuellement en séjour à Abidjan après un moment d’absence, l’artiste Clinton Bellerye a été reçu ce lundi sur l’émission People’Emik diffusée sur la 3. L’occasion pour le président autoproclamé du coupé-décalé de faire quelques révélations sur sa fortune.

Clinton Bellerye était l’invité d’Anaconda dans l’émission People’Emik diffusée sur la 3 ce lundi 03 octobre. Lors de son passage sur le plateau de cette émission, le chanteur coupé-décalé a été amené à parler de sa relation avec certains artistes et personnalités du showbiz Ivoirien.

Après avoir taclé le général Makosso qu’il a traité d’ailleurs de danseur de Mapouka, le président autoproclamé du coupé-décalé a été obligé de parler également de ses rapports avec le Molare qui s’active actuellement à offrir la 7ème édition du Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé (Primud).

« Le Molare fait beaucoup de choses pour le Primud. Je pense qu’il fait ce que peut-être si j’étais en Côte d’Ivoire j’aurai fait plus que ça. Je l’apprécie par contre il a dit qu’il est le boss du coupé-décalé, je le respecte pour ça même dans le dictionnaire il y a le boss et le boss et le président donc Molare même sait que je suis le président du game »

Traité de jaloux à la suite de ces propos, Clinton Bellerye est sorti de ses gonds. « Le coupé décalé n’appartient pas au Molaré, si aujourd’hui je veux faire du coupé décalé, je n’ai pas besoin de demander son autorisation », a-t-il déclaré avant d’ajouter « je suis le seul artiste qui a le plus d’argent dans son compte en banque. Aujourd’hui je suis venu au contacte du peuple », a poursuivi l’artiste coupé-décalé devenu boxeur professionnel en France.