Climat des Affaires: Le Togo parmi les 54 économies évaluées dans le nouveau rapport de la Banque mondiale

- Publicité-

Le Togo s’affirme au sein d’un groupe de 54 économies qui seront passées au crible dans le cadre du tout premier rapport annuel « Business Ready » (B-READY) de la Banque mondiale.

Centrée sur l’amélioration du climat des affaires, l’initiative novatrice « Business Ready » se positionne comme le successeur du rapport Doing Business, prenant ainsi une place centrale dans la stratégie du Groupe de la Banque mondiale qui vise à encourager les investissements et à dynamiser le développement économique.

Conçue en réponse aux limitations du rapport précédent, « Business Ready » a pour ambition de trouver un équilibre plus solide entre la facilitation des activités commerciales et les répercussions à plus grande échelle sur la société. Cette refonte marque une évolution stratégique de la Banque mondiale en matière d’évaluation économique.

- Publicité-

Prévue pour le printemps 2024, la première édition de ce rapport novateur cherchera à mesurer les impacts économiques tout en tenant compte des aspects sociaux et environnementaux. En mettant en avant la nécessité de considérer les retombées globales d’une économie en croissance, la Banque mondiale s’engage à créer un outil d’évaluation plus équilibré et pertinent.

« Le projet B-READY s’appuiera essentiellement sur les données fournies par les experts du secteur privé et implique des enquêtes directes auprès des entreprises actives et formellement enregistrées. Pour les équipes de ce nouveau rapport, le projet va plus loin que l’initiative « Doing Business » en ce sens qu’il procédera à la collecte de données à partir d’un échantillon représentatif. », a souligné la Banque mondiale dans son communiqué.

Ce changement de cap reflète une volonté de s’adapter aux enjeux économiques contemporains et de fournir des évaluations plus nuancées et fidèles à la réalité des affaires. Le Togo, en tant que participant à cette évaluation ambitieuse, se positionne au cœur d’une démarche qui vise à renforcer les investissements privés, à créer de l’emploi et à stimuler la productivité.