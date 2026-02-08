Clémentine Célarié : « Mon papa n’est plus là »

Clémentine Célarié , figure du cinéma et du théâtre français, s’est montrée profondément émue ce samedi 7 février lors de l’émission Le Journal inattendu sur RTL, en réécoutant une archive des années 1990 où ses parents évoquaient son goût précoce pour la scène. L’actrice, révélée au grand public par des comédies populaires et saluée pour ses rôles au cinéma et au théâtre, a laissé transparaître une émotion vive en direct, rappelant un parcours à la fois artistique et intime.

Durant l’émission, le journaliste Stéphane Boudsocq a diffusé des extraits audio dans lesquels sa mère, Martine Célarié, décrit une enfant passionnée par la récitation et le théâtre, membre d’une troupe au lycée et déjà attirée par les spectacles de rue. Son père, André Célarié, expliquait pour sa part qu’il n’avait pas favorisé l’entrée de sa fille dans le milieu audiovisuel malgré ses propres liens professionnels, « on a voulu séparer les choses », disait-il, soulignant que Clémentine avait construit sa carrière par elle-même.

À l’écoute de ces témoignages, l’actrice a été visiblement touchée, laissant échapper un « pardon » et évoquant sa fatigue liée aux répétitions en cours. Elle a rappelé la présence vivante de sa mère et l’absence de son père, marquant un moment d’émotion brute qui a surpris les auditeurs.

Parcours et souvenirs : de la troupe du Splendid aux rôles marquants

Clémentine Célarié s’est fait connaître au début des années 1980 en gravitant autour de la sphère du Splendid et en participant à des séquences humoristiques dans l’émission 22 v’là l’rock ! Elle a progressivement basculé vers le cinéma, apparaissant notamment dans 37°2 le matin, film de Jean-Jacques Beineix avec Béatrice Dalle, rôle qui lui a valu une reconnaissance critique et une nomination aux César.

Dans les années 1990, elle s’est imposée dans la comédie grand public avec des films comme La Vengeance d’une blonde et Les Sœurs Soleil, partageant l’affiche avec des comédiennes telles que Marie-Anne Chazel et des acteurs comme Christian Clavier. Ces rôles ont contribué à forger son image d’artiste au tempérament direct et à la présence affirmée, alterant régulièrement sa carrière entre cinéma et théâtre, où elle a aussi exercé en tant que metteure en scène.

L’archive diffusée sur RTL a également remis en lumière un geste public antérieur : il y a plus de trente ans, Clémentine Célarié avait marqué les esprits en embrassant un homme séropositif lors d’un Sidaction, geste désormais cité comme symbole de liberté assumée dans sa trajectoire médiatique.

Au cours de l’émission, l’actrice a rendu hommage à sa mère, qu’elle attribue comme étant à l’origine de sa vocation : « C’est grâce à elle que j’ai été comédienne, parce que c’est elle qui m’a emmenée pour la première fois au théâtre », a-t-elle déclaré. Elle a rappelé combien sa mère suivait sa carrière avec enthousiasme, attendant notamment la sortie de Potiche.