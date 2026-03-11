Claude François : son penthouse parisien remis en vente, vue sur la tour Eiffel

Appartement de Claude François à Paris : remis en vente au prix de 1 690 000 euros , le bien de 77 m² situé boulevard Exelmans, dans le 16ᵉ arrondissement, réapparaît sur le marché via l’agence Saint Ferdinand. Ce penthouse, entièrement rénové, propose un rooftop arboré, des balcons et une vue directe sur la tour Eiffel et les toits parisiens, des arguments mis en avant pour séduire de nouveaux acquéreurs.

Appartement de Claude François à Paris : remis en vente au prix de 1 690 000 euros, le bien de 77 m² situé boulevard Exelmans, dans le 16ᵉ arrondissement, réapparaît sur le marché via l’agence Saint Ferdinand. Ce penthouse, entièrement rénové, propose un rooftop arboré, des balcons et une vue directe sur la tour Eiffel et les toits parisiens, des arguments mis en avant pour séduire de nouveaux acquéreurs.

Le logement se situe au 8ᵉ et dernier étage d’un immeuble prisé. La rénovation, réalisée en 2026 selon l’annonce, affiche des prestations haut de gamme, comprenant climatisation, ascenseur et espaces extérieurs cumulant environ 70 m² entre balcons et rooftop. La configuration actuelle comprend notamment un balcon de 4 m² et des finitions contemporaines destinées au marché du haut de gamme parisien.

Propriété ayant appartenu à la figure publique Claude François, l’appartement a été plusieurs fois remis en vente au fil des années. Le choix de mettre aujourd’hui l’accent sur les prestations et la vue s’inscrit dans une stratégie commerciale visant à présenter le bien sur ses atouts immobiliers plutôt que sur son passé.

Publicité

Un lieu marqué par de nombreuses tragédies

L’histoire du logement est également marquée par des événements tragiques. Avant l’installation de Claude François, l’épouse d’un ancien propriétaire s’était donnée la mort en s’ouvrant les veines dans la salle de bain, un drame qui avait conduit le couple à vendre le bien.

Plus tard, c’est dans cette même salle de bain que Claude François est décédé. Les rapports indiquent un œdème pulmonaire provoqué par une électrocution accidentelle alors qu’il prenait un bain. Après ce décès, le penthouse au balcon de 4 m² a retrouvé preneur, selon nos confrères du magazine Public.

Le nouveau propriétaire qui a acquis le logement après la mort du chanteur a engagé d’importants travaux. Parmi les modifications les plus notables, la salle de bain et la chambre ont été interverties. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’une volonté affichée de transformer l’agencement intérieur et de donner une nouvelle identité au lieu.

Publicité

Malgré ces transformations, d’autres drames se sont succédé : quelques années après la rénovation et la modification des pièces, une autre personne s’est suicidée, à l’endroit où se trouvait auparavant la baignoire, d’après les informations disponibles.

Dans la nouvelle mise en vente, l’agence met en avant l’appartement pour ses qualités immobilières : panorama sur la tour Eiffel, situation sur le boulevard Exelmans dans le 16ᵉ arrondissement, surface utile de 77 m² et espaces extérieurs de 70 m². Le dossier de vente insiste sur la rénovation intégrale réalisée en 2026 et sur les prestations contemporaines du bien.

La notoriété du lieu est également soulignée par le nom de son ancien occupant : Claude François, interprète de titres populaires tels que « Le téléphone pleure », « Cette année-là », « Belle, belle, belle » ou « Le lundi au soleil », avait lui-même résidé dans cet appartement du 16ᵉ arrondissement, attiré par la qualité des prestations et la vue sur la capitale.