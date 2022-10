Classes culturelles: les encadreurs définitivement retenus, en formation dès le 10 Octobre

Les encadreurs définitivement retenus pour animer les classes culturelles seront envoyés en formation du 10 au 20 Octobre prochain avant leur redéploiement dans les établissements.

Tout se met progressivement en place pour le démarrage effectif des classes culturelles. Le dernier acte sera la formation des animateurs définitivement retenus. Ces derniers seront envoyés en formation du 10 au 20 Octobre 2022 avant leur redéploiement dans les établissements.

Les listes définitivement retenues seront envoyées en formation sur différents sites à savoir : le site de l’université d’Abomey-Calavi, le site de l’Université de Parakou et l’école normale des instituteurs de Dogbo. Les informations liées aux sites et aux disciplines peuvent être consultées sur le lien ci-après : https://classesculturelles.bj/repartition/

Faut-il le rappeler ? C’est au cours du conseil des ministres en sa session du mercredi 08 Juin dernier, que le gouvernement du président Patrice Talon a donné son accord pour l’opérationnalisation de la classe culturelle.

L’autorisation du gouvernement est intervenue suite aux études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. En guise d’actions, on peut retenir la validation du curricula de formation, l’acquisition des matériels et équipement d’apprentissage et les critères de recrutements des encadreurs à déployer dans les 77 Communes du pays.

Pour rappel, le programme classe culturelle a été institué par décret N° 2018-375 du 22 Août 2018 pour corriger les insuffisances dont souffre le sous-secteur des arts et de la culture notamment la faible qualité professionnelle des œuvres artistiques et culturelles.