Classement Forbes 2023: Cristiano Ronaldo, le sportif le mieux payé au monde

Cristiano Ronaldo est devenu l’athlète le mieux payé au monde, après son énorme contrat avec le club saoudien Al Nassr.

Cristiano Ronaldo redevient le sportif le mieux payés au monde. L’attaquant portugais a battu son éternel rival, Lionel Messi et Kylian Mbappe pour monter à nouveau sur le trône. CR7 a fait un changement radical cet été en déménageant en Arabie saoudite après une année et demie mouvementée à Manchester United.

La décision de la superstar portugaise de rejoindre Al Nassr a sans aucun doute porté ses fruits. En plus de continuer à marquer des buts à Riyad, son énorme contrat lui a également valu une augmentation de salaire substantielle. Selon le magazine Forbes, le joueur de 38 ans est rémunéré à 136 millions de dollars l’an. C’est la première fois depuis 2017 et pour la troisième fois de sa carrière que l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus figure en tête de liste des athlètes les mieux payés au monde.

Lionel Messi est classé deuxième cette année. La star du PSG reçoit un revenu annuel de 130 millions de dollars. Son coéquipier Kylian Mbappe le suit de près à la troisième place avec un fantastique gain de 120 millions de dollars, juste devant LeBron James. La star des LA Lakers et superstar de la NBA gagne 119,5 millions de dollars par an. Canelo Alvarez, un boxeur, complète le top 5 avec 110 millions de dollars de gains.

Liste Forbes des athlètes les mieux payés en 2023:

1) Cristiano Ronaldo (joueur de football) – 136 millions de dollars

2) Lionel Messi (joueur de football) – 130 millions de dollars

3) Kylian Mbappe (joueur de football) – 120 millions de dollars

4) LeBron James (joueur de basket-ball) – 119,5 millions de dollars

5) Canelo Alvarez (Boxeur) – 110 millions de dollars

6) Dustin Johnson (golfeur) – 107 millions de dollars

7) Phil Mickelson (golfeur) – 106 millions de dollars

8) Stephen Curry (joueur de basket-ball) – 100,4 millions de dollars

9) Roger Federer (ancien joueur de tennis) – 95,1 millions de dollars

10) Kevin Durant (basketteur) – 89,1 millions de dollars

