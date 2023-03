Classement FIFA féminin mars 2023: l’Allemagne menace les USA, le Bénin régresse

La FIFA a publié ce vendredi 24 mars 2023, son classement des sélections nationales féminines. A l’échelle mondiale, les Etats-Unis mènent la danse devant l’Allemagne. Les Amazones béninoises régressent, elles, dans le classement africain.

Massacré en février dernier, respectivement par le Ghana (0-3) et le Togo (1-3), dans le cadre des préparatifs du tournoi UFOA B (F), le Bénin a régressé dans le dernier classement de la FIFA des sélections nationales féminines, dévoilé ce vendredi 24 mars 2023. Les Amazones perdent une place et se retrouvent à la 26è position au classement africain. Les Béninoises conservent cependant leur 146è place à l’échelle mondiale.

42è mondial, le Sénégal reste leader sur le continent. Les Lioncelles de la Téranga ont engrangé 1537 points depuis le dernier pointage, et occupent la première place devant l’Afrique du Sud (54è mondial) et le Cameroun (56è) qui complètent le top 3 africain.

A l’échelle mondiale

En haut du tableau, les Etats-Unis conservent le fauteuil de leader. Les Américaines sont toujours premières devants l’Allemagne qui n’est cependant dépassé par les USA que de 5 points. La Suède qui a dernièrement fait match nul avec la Mannschaft féminine (0-0) complète la dernière manche du podium.

Victorieuse de l’Arnold Clark Cup, l’Angleterre (4e, -) s’en rapproche, grâce à des victoires face à l’Italie (16e, +1) la République de Corée (17e, -2), et la Belgique (19e, +1). La France (5e, -) reste en embuscade, elle qui a remporté le Tournoi de France et signé des succès face au Danemark (15e, +3) et à l’Uruguay (66e, +1).

Le top 10 mondial

Le top 30 africain