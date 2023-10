Clasico: le groupe du Real Madrid pour affronter le Barça

-Publicité-

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé ce vendredi son groupe des joueurs convoqués pour affronter le Barça, samedi, en Liga. Jude Bellingham fait partie de la liste.

C’est le duel au sommet de la 11è journée de Liga. Le Real Madrid affronte le Barça au Camp Nou, samedi. Un choc des titans entre le leader au classement et le troisième dont seulement un petit point les sépare. Un maigre avantage que les Madrilènes vont tenter de conforter face au rival barcelonais.

Et pour ce faire, l’entraineur Carlo Ancelotti a fait appel à 20 joueurs. Dans ce groupe, on retrouve le milieu défensif anglais, Jude Bellingham. Absent de l’entrainement du jeudi et annoncé incertain, le meilleur buteur actuel du Real fait bien partie de la liste, tout comme les internationaux français Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Ferland Mendy.

Les brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior sont aussi retenus. En revanche, Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Güler et Dani Ceballos manquent à l’appel. Pour rappel, le match est prévu demain après-midi, à partir de 15h15 (GMT+1).

Le groupe du Real Madrid face au Barça: