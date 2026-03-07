Paris accueille, du 2 au 10 mars, la Fashion Week automne-hiver 2026-2027, un événement qui rassemble créateurs, célébrités et influenceurs et dont l’ouverture a été marquée par le défilé Dior au Jardin des Tuileries. Cette édition attire l’attention notamment avec l’arrivée d’ Antonin Tron à la tête de Balmain et le dernier passage de Pieter Mulier chez Alaïa avant sa prise de fonction chez Versace le 1er juillet 2026.

Parmi les personnalités présentes en front row, le mannequin Clara Berry a été au centre d’un épisode qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux : alors qu’elle posait en marge d’un défilé Off-White, un policier a interpellé la jeune femme depuis un mégaphone en lui demandant de libérer la voie publique. La scène, filmée par des passants, a alimenté les discussions en ligne.

La Fashion Week, au-delà des podiums, suscite aussi des tensions dans certains quartiers de Paris. Riverains et automobilistes évoquent embouteillages et prises de vue sur la chaussée, tandis que des internautes ont rappelé la formule devenue virale : « Sur le trottoir les fashion ! », exprimant leur ras-le-bol face aux perturbations occasionnées par les séances photos et les fermetures temporaires de voies.

Clara Berry : parcours, engagement et réactions après l’incident

Originaire de Toulouse, Clara Berry est présente sur les podiums depuis l’âge de 16 ans et réunirait près de 800 000 abonnés sur Instagram, où elle partage mode et lifestyle. Elle a notamment participé à la campagne du parfum Jean Paul Gaultier et collabore régulièrement avec des marques de prêt-à-porter et de maillots de bain.

Au-delà de son activité de mannequin, elle s’affiche engagée sur des sujets environnementaux. Sa campagne #BerryTrash vise à promouvoir le recyclage et la réduction des déchets auprès de sa communauté, en appelant à des gestes écoresponsables dans la vie quotidienne.

Jeudi 5 mars, la scène filmée en marge d’un défilé Off-White a montré un policier s’adressant à Clara Berry : « On y va là, ce n’est pas la route à ta mère ! » Selon la séquence devenue virale, la mannequin a reculé en souriant, sous le regard de passants qui ont réagi diverses manières.

Sur Instagram, Clara Berry a publié des images et a commenté l’incident sur le ton de l’humour, postant des émojis en pleurs de rire et écrivant : « Je l’aime (le policier ; ndlr), c’est quoi son num ? ». Elle a aussi publié un carrousel de photos légendées « Anne Hidalgo adopte‑moi », en citant la phrase prononcée par l’agent et en mentionnant Off‑White.

La publication a suscité des commentaires contrastés : certains internautes ont estimé que le blocage de la voie publique était critiquable — « En même temps ils ont raison !! Elle est qui pour bloquer la route ??!! », « Qu’ils se mettent sur le trottoir les fashions là non ? Nous on bosse nous » — tandis que d’autres ont relativisé la mise en scène ou questionné l’origine exacte des images.

Parmi les échanges rendus publics, Clara Berry a partagé un échange avec un policier qui l’a invitée au QG pour un café.