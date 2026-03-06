Claire Chazal a perdu tous ses points et son permis de conduire

Claire Chazal a perdu l’intégralité de ses points de permis, a été suspendue pendant 12 mois et a dû repasser son permis après plusieurs échecs successifs à l’examen du code . La journaliste l’a raconté dans une interview accordée à Jade et Eric Dussart, qui sera diffusée ce samedi dans l’émission On refait la télé sur RTL. Ancienne présentatrice du 20 heures et aujourd’hui aux commandes d’émissions sur le service public, elle y revient sur une période où des infractions répétées l’ont conduite à se retrouver sans permis.

Au micro de RTL, Claire Chazal a admis avoir accumulé « des petites indélicatesses » au volant, évoquant des excès de vitesse et d’autres manquements routiers sans entrer dans le détail. Elle a reconnu que ces infractions, commises « avec le temps », l’ont amenée à perdre progressivement ses points jusqu’à l’épuisement du capital. « Avec le temps et toutes mes indélicatesses, j’ai fini par perdre tous mes points. Donc, j’ai passé un an sans permis », a-t-elle déclaré.

La journaliste a expliqué n’avoir pas suffisamment profité des dispositifs prévus par la législation routière : informée tardivement du stage de récupération de points auquel elle pouvait prétendre, elle n’a pas suivi l’ensemble des sessions nécessaires. L’absence à un deuxième stage a abouti à la suspension administrative de son permis pour une durée d’un an, entraînant l’obligation de repasser l’examen pour le récupérer.

Ses réserves sur le système des points et le récit du repêchage

Claire Chazal a exprimé dans l’interview son sentiment que certaines sanctions semblent disproportionnées. Elle a estimé qu’« un tout petit excès de vitesse » ne devrait pas systématiquement coûter un point et a jugé excessive la perte de trois points pour l’utilisation d’un téléphone portable. Ces remarques s’inscrivent dans son récit personnel des conséquences cumulatives de plusieurs infractions mineures.

Sur le volet pédagogique, elle a évoqué le contenu du stage de sensibilisation auquel elle a bien participé une première fois. « Pendant deux jours on forme une petite société, il y a plein de milieux mélangés. On est tous dans la même situation, on apprend des choses quand même, car on se rend compte qu’on commet des erreurs énormes », s’est-elle souvenue. Selon ses déclarations, l’oubli de se représenter à un second stage a scellé la perte définitive de son permis à ce moment-là.

Obligée de repartir de zéro, Claire Chazal a raconté son parcours de réobtention du titre : elle a d’abord dû repasser l’examen du code, qu’elle a échoué trois fois avant de réussir à la quatrième tentative. Elle a ensuite présenté l’épreuve pratique du permis de conduire et l’a obtenue « du premier coup », d’après ses propos. L’ancienne présentatrice du journal télévisé, également citée comme l’ex-femme de Patrick Poivre d’Arvor dans certains médias, peut désormais de nouveau conduire à Paris.