Claire Bahi à Aziz 47: « il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus »

L’ex première dame du couper décaler Claire Bahi a été reçue pour le nouveau numéro de l’émission Faha Faha de la chaîne Ivoire Tv. Lors de cet entretien, la chantre consacrée désormais pasteur-évangéliste, a profité pour envoyer un message au féticheur et médium ivoirien Aziz 47.

Trois ans après s’être reconvertie en chantre de Dieu suite au décès tragique du regretté Arafat Dj, Claire Bahi a réalisé le rêve plus cher de sa vie, celui d’être consacrée totalement au service du Seigneur. Devenue désormais Pasteur-Évangéliste, l’ex reine du couper-décaler était de passage sur l’émission Faha Faha qui sera diffusé le samedi 03 décembre prochain.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France

Dans cette première sortie médiatique depuis sa consécration en tant que pasteur, Claire Bahi est revenue une fois de plus sur son passé. L’ancienne première dame du couper-décaler a précisé qu’elle a commencé par faire les pratiques occultes avant même de rentrer dans le showbiz. Cependant elle n’a jamais eu satisfaction malgré les nombreuses dépenses effectuées. « J’ai payé des moutons, des bœufs. Les marabouts, vous dépouillez les gens pour rien« , a-t-elle déploré.

Alors qu’elle a été invitée à donner une réponse au féticheur Aziz 47 qui réclame tout ce qu’elle a eu durant sa carrière d’artiste chanteuse couper-décaler, le pasteur Claire Bahi n’a pas fait dans la dentelle. » Je n’ai rien eu Oh. Aziz 47 le féticheur me doit. vous m’avez pris Moutons, bœufs, poulets, argent de crocodile, et je me suis lavée même nue dans les rues, tout ça la pour m’humilier encore« , a répondu la chantre de Dieu.

Claire Bahi n’a pas fini son entretien sans avoir envoyé un message très fort au médium Aziz 47 qui se réclame patron de tous les féticheurs ivoiriens. « Aziz 47, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Fétiche là, je sais que tu es dedans il y a longtemps c’est ton gagne-pain mais si non je te retourne la commission, c’est vous les féticheurs qui me devez« , a lancé le pasteur-évangéliste.