Citron : 05 astuces à base de cet agrume pour l’entretien de la maison

Très souvent utilisé en cuisine, le citron possède de nombreux avantages pour la santé. Il est aussi un précieux allié écologique et économique pour entretenir toutes les pièces de la maison. Découvrez les propriétés étonnantes de cet aliment à avoir dans toutes vos cuisines.

Le citron est un produit naturel et très efficace dans le nettoyage de la maison. Cet agrume acide a une multitude d’utilités. Voici pour vous 05 conseils de nettoyage exploitant les bienfaits du citron!

Le citron désodorise votre intérieur

Qu’il s’agisse de mauvaises odeurs dans la cuisine ou dans les canalisations, cet agrume est redoutable. Vous pouvez chasser les mauvaises odeurs du réfrigérateur en y déposant un demi-citron. Il peut également éliminer les relents désagréables issus de la poubelle. Pour nettoyer les canalisations, tout ce que vous aurez à faire sera d’y verser le jus du citron mélangé à une pincée de bicarbonate de soude. Laissez agir quelques minutes avant de faire couler l’eau chaude. Vous pourrez dire adieu aux odeurs nauséabondes pendant un bon bout de temps !

Le citron désinfecte et purifie le four, les plaques de cuisson et le frigo

Vos appareils d’électroménager dans la cuisine s’encrassent et deviennent vite gras. Pour un nettoyage régulier, le citron avec de l’eau chaude est efficace.

Pour votre four : frottez les parois avec une éponge et de l’eau chaude pour les dégraisser.

Pour vos plaques vitrocéramiques : sur les taches tenaces, frottez un demi-citron et laissez poser quelques minutes. Rincez avec une éponge d’eau chaude.

Le citron désinfectera aussi vos planches à découper, vos poubelles ou vos plans de travail en les frottant avec une éponge imbibée de jus de citron et de l’eau chaude.

Le citron enlève les traces sur les vitres et les miroirs

Le citron est particulièrement efficace pour nettoyer les vitres et surtout les traces de doigt qui sont visibles. Pour ce faire, il faudra presser le jus d’un demi-citron et le diluer dans 50 centilitres d’eau chaude. Versez le tout dans un flacon vaporisateur et aspergez le liquide obtenu sur la vitre ou le miroir. Il n’y aura plus qu’à essuyer à l’aide d’un papier journal roulé en boule. Vous pourrez dire adieu aux traces disgracieuses qui apparaissent sur les vitres !

Le citron nettoie les joints de carrelage

Avec le temps et l’humidité présente dans une salle de bains ou une cuisine, les joints ont tendance à noircir et à s’abîmer. Pour les nettoyer et les blanchir sans eau de javel, vous pouvez utiliser une préparation à base de citron + sel ou citron + bicarbonate de soude. Frottez le mélange choisi sur vos joints de carrelage à l’aide d’une brosse à dent. Laissez poser au minimum 10 minutes, puis frottez de nouveau avant de rincer à l’eau. Vos joints retrouvent leur apparence d’origine grâce à cette astuce 100% naturelle !

Le citron nettoie les WC

Pour éviter d’utiliser de l’eau de javel pour nettoyer, désinfecter et blanchir vos toilettes, vous pouvez utiliser du citron. Mélangez un litre d’eau bouillante avec le jus de deux citrons et un demi-verre de vinaigre blanc. Versez le tout dans le fond de votre cuvette de toilettes. Laissez agir 2 heures environ, frottez avec la brosse des WC et tirez la chasse d’eau. Pour la lunette des toilettes, imbibez une éponge de vinaigre blanc avec un peu de jus de citron et frottez, puis rincez avec un chiffon humide.