« Citoyen d’honneur et ambassadeur de bonne volonté » : Emma Lohoues primée aux États-Unis (vidéo)

Emma Lohoues semble tutoyer les étoiles. Après être désignée par le Groupe Canal +, pour présenter « The Bachelor Afrique Francophone », l’actrice ivoirienne vient de recevoir une distinction de Houston, une ville du Texas, aux États-Unis. Lors d’une cérémonie grandiose, la célébrité des réseaux sociaux a été primée, « Citoyen d’honneur et ambassadeur de bonne volonté ».

Il paraît que la célèbre influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues, est au sommet de sa gloire. La belle actrice et femme d’affaires enregistre, depuis quelques temps, de bonnes nouvelles. Après avoir connu la suspension de son compte Instagram, un sacré coup dur que l’influenceuse a dû digérer, quand on sait que toute célébrité a besoin des réseaux sociaux, pour assoir et consolider sa notoriété, la mère du petit Kobe vit de nouvelles opportunités.

Récemment, la jeune femme avait fait l’annonce, selon laquelle elle allait présenter, prochainement, l’émission « The Bachelor Afrique Francophone », sur les antennes de Canal + Pop. S’en est suivie, quelques jours, plus tard, la bande-annonce, inaugurant la phase active du projet.

Dans la foulée, alors que les admirateurs de l’ex-copine du regretté DJ Arafat continuent de savourer cette victoire de leur icône, Emma Lohoues vient, à nouveau, de taper dans l’oeil d’une entité, non des moindres.

« Je me suis engagée à apporter mon humble contribution »

En effet, à la faveur d’une cérémonie grandiose, en marge du 1er Sommet Houston-Afrique sur l’énergie, le jeudi 22 septembre 2022, Emma Lohoues a été distinguée, « Citoyen d’honneur et ambassadeur de bonne volonté de la ville de Houston au Texas ». Dans le feu de l’action, la célébrité ivoirienne n’a pas caché sa satisfaction, quant à l’honneur, qui lui a été fait.

En quelques mots, la personnalité ivoirienne a fait connaître son ressenti, par rapport à ce qu’elle compte faire de cette distinction. « À ce titre, je me suis engagée à apporter mon humble contribution au renforcement des partenariats, entre mon beau pays et la magnifique ville de Houston à laquelle j’appartiens, désormais. », a-t-elle laissé entendre.