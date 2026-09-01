Cisjordanie occupée : le PAM annonce réduire son aide alimentaire de moitié faute de financements

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé, mardi 1er septembre 2026 à Genève, réduire de moitié son aide alimentaire d’urgence en Cisjordanie occupée faute de financements suffisants, ramenant de 400 000 à 200 000 le nombre de bénéficiaires de son assistance dans le territoire.

« Le PAM est contraint de réduire de moitié le nombre de personnes que nous aidons en Cisjordanie. Et cela alors que les besoins alimentaires en Cisjordanie ont plus que doublé par rapport à il y a deux ans », a déclaré aux journalistes Shaun Hughes, représentant de l’organisation onusienne en territoire palestinien.

Cette annonce intervient alors que l’aide humanitaire internationale destinée aux territoires palestiniens fait face à un manque persistant de financements, contraignant plusieurs agences des Nations unies à revoir leurs programmes d’assistance à la baisse ces derniers mois.