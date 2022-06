Cicatrices : 04 recettes naturelles pour s’en débarrasser

Les cicatrices peuvent être un vrai complexe surtout quand elles se situent sur le visage comme les cicatrices acnéiques, et sur certaines parties du corps (poitrine, hanche, ventre…) comme les vergetures. Voici quelques recettes naturelles pour s’en débarrasser.

Les problèmes de cicatrices sont fréquents et, selon leur localisation ou leur taille, elles peuvent être source de véritables complexes. Toute plaie, qu’elle soit suite à une opération chirurgicale ou d’origine accidentelle, est susceptible de plus ou moins bien cicatriser. Une inflammation, des gestes ou des produits inadaptés peuvent laisser une marque profonde à vie ! Il n’est pas rare, par exemple, de se retrouver à l’âge adulte avec des cicatrices d’acné datant de l’adolescence…

Mais heureusement, il est possible de favoriser le processus de cicatrisation d’une plaie avec des solutions naturelles simples afin qu’elle laisse le moins de marques possibles. Mais aussi d’atténuer vos cicatrices plus anciennes. Découvrez les dans cet article.

Citron

Le citron contient de la vitamine C et des antioxydants. Or on l’a vu, ces derniers aident à faire disparaître une cicatrice. Ici, le citron est utilisé non pour agir de l’intérieur mais depuis l’extérieur. Il convient donc d’appliquer directement le jus de citron sur la cicatrice à enlever. A l’aide d’un coton, déposez quelques gouttes sur la zone à traiter et laissez agir 30 minutes puis rincez à l’eau.

Ce geste est à répéter tous les jours pendant au moins deux semaines pour voir une réelle amélioration.

Attention cependant, le citron a tendance à assécher la peau, utilisez donc une crème hydratante à appliquer le soir pour que la peau soit préservée.

Oignon

Ce légume bon marché peut contribuer à estomper les rides. Anti-inflammatoire, capable de booster la production de collagène, on aurait tort de ne pas essayer non ?! Pour profiter des propriétés de l’oignon, on fabrique une crème à base d’oignon (en mixant un oignon émincé, un peu de sel et du savon liquide).

Miel

Autre star de la cicatrisation : le miel. Cette substance est utilisée depuis la nuit des temps pour sublimer la peau et traiter les problèmes cutanés.

Le miel est notamment connu pour ses propriétés hydratantes et antioxydantes. Il favorise le renouvellement cellulaire. Pour faire disparaître les cicatrices, il n’y a pas mieux !

Pour ce faire, choisissez un miel liquide, de préférence issu de l’agriculture biologique. Les miels les plus riches en pouvoir cicatrisant sont le miel de Manuka, de châtaigner et de thym.

Bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude ajoute une corde à son arc dans le soin des cicatrices. Dans ce cas, ce sont ces propriétés exfoliantes qui sont utiles. Pour le faire, diluez alors une petite quantité de bicarbonate de soude dans un peu d’eau. Puis appliquez la pâte obtenue sur une plaie fermée. Cette pratique aidera à réduire les cicatrices. Cependant, il va falloir patienter. Et pour cause, les résultats n’apparaîtront qu’après plusieurs semaines.