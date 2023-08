Chuck Norris sans détour sur Jean-Claude Van Damme: « Il est vraiment… »

- Publicité-

Dans l’univers du cinéma d’action, les noms de Chuck Norris et de Jean-Claude Van Damme résonnent comme des échos de puissance et d’adrénaline. Ces deux icônes, devenues des figures emblématiques du genre, partagent un lien étroit et une camaraderie bien établie, comme en témoignent les révélations franches de Chuck Norris sur son homologue belge.

À l’époque où les arts martiaux commençaient à gagner en popularité, Norris et Van Damme ont su saisir l’opportunité et s’engager sur la voie du succès. Leurs carrières hollywoodiennes fulgurantes les ont propulsés sous les feux des projecteurs. Mais avant tout, ils demeurent des champions des sports de combat. Leur parcours similaire les a naturellement amenés à se croiser sur divers plateaux de tournage, forgeant ainsi une relation solide.

Ces deux légendes des films d’action ont naturellement trouvé leur place au sein de la saga Expendables, mais leur collaboration ne s’est pas limitée à ce projet. En effet, dès 1984, Van Damme a joué le rôle de cascadeur dans le film « Portés Disparus », dont la vedette n’était autre que Chuck Norris. Une opportunité qui a permis à ces deux combattants de s’entraîner ensemble :

Chuck Norris, s’exprimant dans une ancienne interview accordée à Dick Cavett, n’a pas tari d’éloges sur les compétences martiales de Jean-Claude Van Damme: « Il est vraiment bon. Je me suis entraîné avec lui pendant un an et demi. Quand il est arrivé aux États-Unis en provenance de Bruxelles, on a tourné ensemble. Je le connais assez bien et il se débrouille très bien dans le domaine. »

Ces paroles, émanant d’un expert reconnu dans le domaine et qui fut autrefois champion du monde de karaté, témoignent de l’estime mutuelle entre ces deux maîtres des arts martiaux. Cette relation de respect et d’amitié ne les a cependant pas empêchés de se retrouver parfois en concurrence au cours de leurs carrières, comme en témoigne leur participation à une campagne publicitaire pour la marque Volvo. Une opposition amicale qui reflète leur dynamique unique et leur complicité forgée au fil des années.

