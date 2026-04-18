Christopher Oualembo nommé sélectionneur des U16 de la RDC

Le paysage de la formation footballistique franchit une nouvelle étape : la catégorie des moins de 16 ans a été officiellement lancée, marquant une volonté de structurer davantage la détection et l’encadrement des jeunes pousses. Ce dispositif a pour objectif de consolider le réservoir de talents du pays en offrant dès le plus jeune âge un accompagnement de haut niveau, pensé pour répondre aux exigences actuelles du jeu.

Pour diriger ce chantier, la fédération a porté son choix sur Christopher Oualembo, ancien international et ex-défenseur, récemment nommé responsable de la sélection U16. Sa carrière au plus haut niveau et sa maîtrise des aspects techniques du jeu font de lui un profil apte à organiser le travail collectif et individuel de ces jeunes joueurs, afin de les rendre compétitifs sur le plan continental.

Cette arrivée illustre aussi une volonté de raccorder l’héritage des générations précédentes à l’ambition future du football congolais : en confiant la formation à un technicien issu de la maison, l’instance veut infuser rigueur, culture du maillot et exigence professionnelle chez la relève, facilitant ainsi leur progression vers les catégories supérieures.

Objectifs et méthodes attendues

Sur le plan opérationnel, la mission d’Oualembo consistera à bâtir une identité de jeu cohérente, mettre en place des cycles d’entraînement adaptés et repérer les profils à fort potentiel pour les suivre dans la durée. L’enjeu est de proposer une filière de formation homogène, capable de préparer les joueurs aux échéances africaines et de les familiariser avec les standards exigés au niveau international.

La fédération mise sur l’expérience accumulée par ses anciens internationaux pour transmettre des repères techniques et mentaux indispensables. En s’appuyant sur ce nouveau projet, l’ambition est de créer une base solide qui profitera ensuite aux équipes de jeunes supérieures, tout en posant les jalons d’un développement durable du football national.