Christophe Willem : Amel Bent m’intimidait, Jenifer nous a présentés

Le 10 mars, sur le plateau de « The Voice » Belgique, Amel Bent et Christophe Willem se sont retrouvés lors des premières battles de la douzième saison du télécrochet. Les deux artistes, anciens candidats de « Nouvelle Star », ont profité de cette émission pour évoquer en interview leur longue amitié et les circonstances de leur rapprochement, confirmant un lien personnel et professionnel tissé depuis plus de quinze ans.

En France, la quinzième saison de « The Voice » présentée par Nikos a débuté le 28 février sur TF1 avec un jury composé de Florent Pagny, Lara Fabian, Amel Bent et Tayc. Après les deux premiers primes, dix-huit talents ont été sélectionnés par les coachs; parmi eux, Hugo s’est vu attribuer la première partie du spectacle de Lara Fabian à l’Accor Arena le 10 mars. En Belgique, la saison a été lancée le 13 janvier avec Hoshi, Axelle Red, Loïc Nottet et Christophe Willem aux côtés des candidats.

Sur le plateau belge, Christophe Willem a fait appel à Amel Bent en tant qu’invitée pour accompagner les coachs pendant les battles. Dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue, les deux artistes sont revenus sur leur première rencontre et les étapes de leur relation amicale. Amel Bent a rappelé : « J’étais l’invitée de ‘Nouvelle Star’ lors de la saison de Christophe, en 2006. C’est la première fois que j’ai découvert son immense voix. On ne se connaissait pas, mais on se sentait très proches. On s’est ensuite retrouvés dans une émission où l’on a chanté en duo ‘Quand on n’a que l’amour’. »

Jenifer, les Enfoirés et une amitié confirmée

Christophe Willem a précisé que leur rapprochement s’est véritablement noué en coulisses, notamment au sein des Enfoirés. Il a raconté : « C’est dans les coulisses des Enfoirés qu’on s’est rapprochés. Amel, c’est la petite sœur de tout le monde. Moi, elle m’intimidait un peu car elle était parfois assez cash. » Le chanteur a également attribué un rôle déterminant à Jenifer : « En réalité, c’est grâce à Jenifer que l’on s’est rapprochés. Un jour, elle m’a dit : ‘Tu ne connais pas Amel ? Il faut que je te la présente, je suis certaine que vous allez vous kiffer !’. Elle ne s’était pas trompée. Ça a été une vraie rencontre. »

Amel Bent a, de son côté, détaillé les affinités qui les unissent : « On a énormément de valeurs communes. On a le sens de la famille, mais surtout le sens de l’honnêteté. Christophe me comprend sur énormément de choses. Je me reconnais beaucoup en lui, notre feeling a été immédiat. » Elle a aussi évoqué l’aide apportée par son ami dans des moments difficiles : « Christophe, c’est mon ami pour de vrai. Il est déjà venu à la maison à des moments où j’étais au bout de ma vie. Il a passé des nuits chez moi, alors que je vivais seule. Il m’a toujours soutenue. »

Les interventions d’Amel Bent sur le plateau belge s’inscrivent dans le calendrier des enregistrements des battles de « The Voice » Belgique, diffusés dans le cadre de la douzième saison où Christophe Willem figure parmi les coachs. Les témoignages des deux artistes ont été publiés par Ciné Télé Revue et relayés par la presse culturelle à l’occasion de cette étape du programme.